Pacheta destaca que el Andorra “tiene mucha posesión y es “muy peligroso”

Guardar

Granada, 25 sep (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo Pacheta, destacó este viernes en rueda de prensa que el Andorra, que visita este sábado el Nuevo Los Cármenes, es un conjunto que aglutina mucha posesión de balón y que es muy peligroso, aunque cree que los suyos tienen capacidad para neutralizarlo y ganar el partido.

Pacheta reconoció este viernes en rueda de prensa que su equipo “no ha entrado bien a los últimos partidos”, por lo que dijo que ahí tienen “un reto chulo por delante” relacionado con “la activación individual y grupal”.

PUBLICIDAD

“También tenemos que mejorar el acierto. En el último partido contamos con ocasiones, pero nos faltó acierto. Me preocuparía mucho más no tenerlas porque tenerlas y no acertar es cuestión de acierto o de inspiración”, reflexionó.

“En Leganés dimos muestras de ser un equipo poderoso, pero tenemos que cerrar la portería y ser más eficaces en ataque”, añadió el entrenador del Granada.

PUBLICIDAD

Sobre el Andorra, apuntó que “tiene mucha posesión, es el equipo que más posesión de balón tiene de la Liga, y de los que más tira a puerta, por lo que es un equipo muy peligroso”.

“Trabajamos para conseguir la victoria y creo que estamos capacitados para neutralizar sus virtudes. Tenemos ganas de volver a casa y jugar ante nuestra afición”, añadió.

PUBLICIDAD

Pacheta reconoció que afronta el partido “con carencias” en los extremos al tener sólo dos jugadores disponibles de los cuatro que hay en la plantilla, aunque también desveló que maneja “varias alternativas para esa zona”.

“Tenemos muchas posibilidades, estoy cómodo y feliz con la plantilla que tengo y no tengo ninguna duda. No sé cuándo va a funcionar la máquina a pleno rendimiento, pero lo hará”, avanzó. EFE

PUBLICIDAD

jag/cb/cmm