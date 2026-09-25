Muere un migrante en un asentamiento ilegal cerca de la playa del Trampolín de Ceuta

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(Actualiza la NA5313 con nuevos datos del fallecido)

Ceuta, 25 sep (EFE).- Un migrante, de nacionalidad argelina, ha fallecido a primeras horas de la tarde de este viernes en un asentamiento ilegal en la antigua Fábrica del Guano de Ceuta, cerca de la playa del Trampolín, por causas que no han sido determinadas aunque se asocian con un infarto.

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Los servicios sanitarios del 061 acudieron a la zona alertados por varios migrantes, que indicaron que un compañero se encontraba en una situación de extrema gravedad aunque sin precisar más datos, según han informado a EFE fuentes policiales y sanitarias.

El migrante, de 55 años y natural de Argelia, se había sentido indispuesto cuando se estaba duchando y posteriormente se desplomó.

Fue encontrado tendido en el suelo en las inmediaciones de unas duchas que el Gobierno ha instalado en los alrededores de la playa del Trampolín, donde permanecen viviendo unos 3.000 migrantes.

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Los efectivos sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de veinte minutos sin poder recuperar las constantes vitales del fallecido.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

El migrante se encontraba acompañado en la zona por un menor -presuntamente un familiar-, quien ha indicado que el hombre llevaba varios días sin comer y presentaba algunos dolores.

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Los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento pudo producirse por un infarto, aunque deberá ser la autopsia la que lo determine. EFE