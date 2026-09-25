La pareja del arquitecto Josep Juanpere, en libertad bajo fianza de 80.000 euros

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(Actualiza la NA5314, con detalles sobre las condiciones para el pago de la fianza)

Barcelona, 25 sep (EFE).- Belén L., pareja de Josep Juanpere, ha quedado este viernes en libertad provisional, después de que el juez le haya dado tres días para pagar la fianza de 80.000 euros impuesta por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés, el pasado 26 de diciembre.

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La mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, ha comparecido esta viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ha ordenado su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

Dos horas después, la detenida ha quedado en libertad provisional, puesto que el juez le ha concedido un plazo de tres días para reunir la suma requerida. Mientras tanto, tendrá el pasaporte retirado, con la prohibición de salir de España, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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En el caso de no pagar los 80.000 euros requeridos en esos tres días, la detenida deberá ingresar en prisión.

La mujer, de 64 años y miembro de una destacada familia de empresarios hoteleros, está investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, por su presunta relación con la muerte del arquitecto en su apartamento de Baqueira (Lleida) el pasado 26 de diciembre, festividad de San Esteban.

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El hombre, que había viajado a Baqueira con su pareja para pasar allí las fiestas navideñas, falleció dos días después de haber sido atendido en el Hospital de Vielha de una indisposición que sufrió tras una cena.

Al día siguiente de su ingreso hospitalario, regresó a su apartamento en Baqueira junto a su pareja, donde murió el 26 de diciembre.

La actitud de la mujer, que no había llamado a emergencias para avisar de la situación del arquitecto, levantó las sospechas de la policía catalana, que ha acabado por detenerla como presunta autora de un delito de homicidio. EFE

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