Grandes ligas europeas reclaman una gobernanza de FIFA transparente, objetiva e inclusiva

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Madrid, 25 sep (EFE).- LaLiga, la Premier inglesa, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana reclaman a la FIFA una nueva estructura de gobernanza que sea "transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva" y animan a los candidatos a la presidencia en las elecciones de marzo a que respalden estos principios.

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las ligas instan a la FIFA a otorgar a las partes afectadas un papel real en la toma de decisiones, a garantizar que esta se base en datos objetivos y a proteger la función regulatoria de FIFA frente a su función comercial.

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Las ligas alzan la voz conjuntamente porque entienden "cómo el expansionismo incesante de FIFA afecta a todos", porque "los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza" en los últimos años y porque el presidente de FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol frente a ellas.

"La cuestión de fondo es si el presidente de FIFA debe concentrar simultáneamente tanto poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos, incluido el acuerdo de las partes afectadas. Es esencial una reforma profunda de la gobernanza que restablezca límites constitucionales claros dentro de FIFA y garantice, entre otras cosas, que los asuntos disciplinarios individuales permanezcan inequívocamente protegidos frente a cualquier injerencia política", mantienen.

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Las Ligas exigen que la FIFA "debe crear un órgano permanente que represente a las principales partes interesadas, incluidas las federaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores del fútbol masculino y femenino".

"Este nuevo órgano", añaden, "debe recibir información completa sobre las nuevas iniciativas y desempeñar un papel relevante en el proceso de toma de decisiones de FIFA. Para las decisiones relativas, entre otras cuestiones, al calendario, el empleo, las competiciones y los activos esenciales del fútbol, deberá exigirse el acuerdo de los grupos directamente afectados".

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También defienden que "toda propuesta de gran alcance de FIFA debe partir de una justificación claramente definida, datos que la sustenten y una evaluación independiente, publicados antes de que se adopte cualquier decisión".

"Este análisis deberá abarcar a jugadores, clubes, ligas y aficionados, y evaluar el impacto sobre todas las partes interesadas y sobre el desarrollo del fútbol. Deberá examinarse una variedad de opciones, y las decisiones finales deberán ir acompañadas de explicaciones públicas".

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En ausencia de la liga francesa, las otras cuatro grandes ligas, insisten en que "la función de FIFA como regulador y garante del fútbol debe protegerse frente a su función comercial como organizadora mundial de competiciones mediante sólidas salvaguardias institucionales que preserven la confianza, la legitimidad y la rendición de cuentas".

"Los órganos responsables de la ética, la supervisión financiera y los procesos electorales deben contar con nombramientos, presupuestos y competencias verdaderamente independientes de la administración y la presidencia de FIFA. Estas reformas garantizarán que los derechos sobre las principales competiciones de FIFA, incluida la Copa Mundial, se custodien en beneficio de todo el fútbol".

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Javier Tebas (LaLiga), Marc Len (Bundesliga), Luigi De Siervo (Serie A) y Richard Masters (Premier) firman el escrito que subraya que debe escucharse la voz de la ligas y que aunque las partes interesadas del fútbol lograron que se retirara el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), "las condiciones que propiciaron su aparición siguen vigentes".

"La autoridad de FIFA sólo puede emanar de compartir responsabilidades, aceptar el escrutinio y ganarse la confianza", remarcan, con las elecciones a la presidencia de FIFA el 18 de marzo en Rabat en perspectiva y la idea de que dentro de los primeros 100 días del próximo mandato presidencial, se celebre una Convención sobre Gobernanza presidida por una persona independiente, con representación de todas las federaciones y la comunidad del fútbol, con el mandato de presentar públicamente sus conclusiones en seis meses.

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"Todos los candidatos a la presidencia de FIFA deberían publicar su propio programa de reformas, debatir su contenido y respetar unas normas electorales justas. Los recursos financieros, jurídicos, de comunicación y de marketing de FIFA, así como sus fondos para el desarrollo del fútbol, deben mantener una estricta neutralidad y no generar en ningún caso una ventaja electoral para ningún candidato", reclaman. EFE