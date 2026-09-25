Gerard Encuentra: "El equipo debe ir a Valencia sin complejos"

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Lleida, 25 sep (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este viernes, antes del partido que enfrentará a su equipo ante el Valencia Basket el próximo domingo (18.00h CET), que sus jugadores deben afrontar el encuentro "sin complejos" e "intentar jugar al máximo".

El técnico ilerdense recordó que el Valencia es el vigente campeón de la Liga Endesa y llegó a la final a cuatro de la Euroliga, lo que provoca que el cuadro burdeos tenga que hacer "muchas cosas bien", cuajar "casi un partido perfecto" y aguantar "los golpes" del equipo 'taronja'. "Vamos con la mejor mentalidad posible para creer que vamos a ganar", añadió.

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A pesar de que la plantilla se encuentra en un buen estado de forma, el entrenador reconoció que le gustaría llegar a la jornada inaugural de la liga "mejor", aunque cree que esta circunstancia sucede en la mayoría de clubes: "El equipo está haciendo buen trabajo en el día a día, pero aún quedan muchas cosas para corregir y mejorar".

Esta temporada, el objetivo del iLerna Lleida vuelve a ser la permanencia para igualar las cuatro temporadas en las que el entonces Caprabo Lleida compitió en la ACB.

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De este modo, Encuentra desea "consolidarse en la liga", pero es consciente de la "dificultad" y los "momentos de sufrimiento" que habrá a lo largo de una liga que ha definido como "muy difícil, igualada y en la que todos pueden ganar a todos".

El técnico también echó la vista atrás y valoró que el pasado curso les faltó "liderazgo", "un punto de carácter" y "continuidad en el juego", tres aspectos en los que los nuevos fichajes "están sumando".

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Además, se mostró especialmente satisfecho con la mejora del equipo en la faceta ofensiva: "Hemos mejorado especialmente en aspectos que nos costaban ofensivamente. Tenemos más generadores y amenaza en el tiro de tres puntos".

No obstante, la lesión del pívot Atoumane Diagne, que se perderá toda la temporada al romperse el ligamento cruzado anterior, condicionará el estilo de juego que Encuentra quería implantar. Jugadores de gran tamaño e intimidadores como él y el pívot Kur Kuath permitían suplir las "carencias físicas en varios jugadores exteriores".

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Para el partido, el entrenador tampoco podrá contar con el ala-pívot Aurimas Majauskas, pues el club ejecutó la posibilidad de corte que tenía tras su primer mes en Lleida. "Aurimas ha tenido una actitud espectacular, nos ha ayudado muchísimo durante la temporada. Solo puedo tener buenísimas palabras hacia él. Le deseo mucha suerte en el futuro", manifestó Encuentra. EFE

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