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El novio de la boda de Gomesende (Ourense) defiende su unión y pide no manchar su nombre

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Ourense, 25 sep (EFE).- El novio que se casó el pasado sábado en Gomesende (Ourense), un enlace que generó un enorme revuelo y del que hay varios vídeos virales en redes sociales, ha publicado un mensaje en su perfil en el que defiende su unión y advierte de que no dejará que se manchen ni su nombre ni el de las familias de los cónyuges.

Este mensaje llega tras la difusión de una infidelidad por parte de la novia, una presunta deuda contraída con ella y de algunas peleas sucedidas durante la complicada celebración del banquete nupcial.

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En el comentario de reacción reproducido por el diario local La Región, periódico que publicó lo ocurrido durante el enlace, el hombre denuncia que alguien busca hacerles "daño" y rechaza desliz alguno, así como un acuerdo nupcial de 40.000 euros para abonar él.

Sí reconoce que hubo "alguna que otra pelea" durante el banquete, aunque aclara que "algunas se produjeron fuera del recinto" y cree fervientemente que "alguien está intentando hacer daño, tanto a nosotros como a nuestras familias".

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Por todo ello, dice que el asunto está ya "en manos de nuestros abogados".

"Nunca dejaré manchar el nombre de nuestras familias", enfatiza. EFE

lrt/am/jlp

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