El Manchester City, encontrado culpable de más de 100 irregularidades financieras

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Londres, 26 sep (EFE).- El Manchester City ha sido encontrado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que se arrastran desde 2023, según adelantan este viernes varios medios deportivos.

Aunque el club los había negado reiteradamente, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club culpable en casi todos los casos en que había sospechas.

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Por el momento, se desconoce si se han formulado sanciones o esto se decidirá en una etapa posterior. EFE