El Gobierno Vasco recurrirá ante el Supremo la anulación del decreto de euskera

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Vitoria, 25 sep (EFE).- El Gobierno Vasco interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló el decreto que regula el uso del euskera en la Administración.

Así lo ha anunciado este viernes el lehendakari, Imanol Pradales, durante el pleno de control que se celebra en el Parlamento Vasco.

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En respuesta a una pregunta de Vox, partido que recurrió el decreto anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Pradales ha asegurado que el Gobierno Vasco cumplió "todos los controles y procedimientos" al aprobar el citado decreto y ha anunciado que recurrirá la sentencia en casación ante el Supremo.

La sentencia, que se hizo pública la semana pasada, anuló el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, aprobado en 2024, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".

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La sentencia anuló el decreto por este único motivo, al tiempo que desechó los argumentos de fondo que planteó Vox al presentar el recurso, referidos a la inconstitucionalidad de la norma por resultar, a juicio de esta formación política, discriminatoria para los castellanoparlantes.

El lehendakari ha dicho que su Gobierno recurrirá la sentencia para defender una norma que "nació para garantizar los derechos lingüísticos" y ha acusado a Vox de "estar en contra del euskera" porque todas las iniciativas que presenta tienden a "limitar cualquier medida dirigida a la normalización lingüística". EFE

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