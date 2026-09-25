El fuego de Calvos de Randín (Ourense) quema 460 hectáreas pero se ha desactivado nivel 2

Guardar

Ourense, 25 sep (EFE).- El incendio registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, iniciado en la parroquia de Randín y que todavía sigue activo, asciende ya a 460 hectáreas arrasadas, según la última actualización provisional de la Xunta, aunque ya se ha desactivado la situación 2 al no haber peligro para las casas.

Como informó la Consellería do Medio Rural, esta situación operativa de emergencia, que se decretó ayer por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe con el ayuntamiento de Baltar, ya ha sido desactivada.

PUBLICIDAD

Para su extinción, se han movilizado hasta el momento seis técnicos, 37 agentes, 39 brigadas, veinticuatro motobombas, cinco palas y también numerosos medios aéreos, en concreto, cinco helicópteros y once aviones.

El incendio, que se inició ayer a la una y media de la tarde, afecta -de acuerdo con el último balance provisional- a 460 hectáreas, por lo que se convierte en el primer incendio importante de este verano en la provincia. EFE

PUBLICIDAD

lrt/pfm/icn