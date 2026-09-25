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El filántropo Chambers Jr. responde el lunes al juez sobre la petición de entrega de EEUU

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Madrid, 25 sep (EFE).- El filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. está citado el próximo lunes ante el juez en el marco del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional para estudiar la petición de extradición formulada contra él por Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás.

Una vez el Gobierno autorizó esta semana la continuación por la vía judicial de la solicitud de entrega remitida por las autoridades estadounidenses, el procedimiento continúa su curso en la Audiencia Nacional.

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El juez Antonio Piña ha citado al activista el próximo lunes para informarle oficialmente de los motivos de su reclamación y los derechos que le asisten, en una comparecencia a puerta cerrada en la que le preguntará si consiente o no ser entregado, según han informado fuentes de su defensa.

Si Chambers Jr. decide oponerse a la entrega, el juez podrá decretar la libertad provisional si lo estimase oportuno, añaden las fuentes de su defensa, ejercida por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD.

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Chambers Jr. fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia e ingresó en prisión tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás y le atribuye presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa secreta, según informó entonces el citado despacho de abogados.

Tras la comparecencia, el juez podrá pedir que se complete la información relativa a la solicitud de extradición.

Después, una sala de la sección de lo Penal es la encargada de celebrar una vista de extradición, en la que también interviene la Fiscalía, para más tarde dictar una resolución.

Si el tribunal rechaza la extradición, esta resolución es definitiva; si la declara procedente, esta decisión no es vinculante para el Gobierno, "que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional".

El pasado martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó de "puramente procedimental" la decisión del Ejecutivo de continuar con el procedimiento por la vía judicial, y pidió "dejar trabajar a la Audiencia Nacional"; cuando este órgano dicte su resolución, "se adoptará una decisión definitiva" por el Ejecutivo, añadió.

El exjuez Garzón consideró en un comunicado que la decisión del Gobierno "sienta un mal precedente en torno a la defensa de la causa palestina y supone en la práctica una clara discordancia en la postura del Ejecutivo".

La esposa del filántropo, Stella Schnabell, denunció que "existe el riesgo de que la represión de la administración Trump contra los movimientos progresistas y a favor de Palestina se extienda a Europa, sentando un precedente peligroso para otros".

El activista es miembro de una las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, y en los últimos años Chambers Jr. ha apoyado distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza, según indicaron tras su arresto sus abogados. EFE

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