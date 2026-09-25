El Espanyol jugará un amistoso contra el Ipswich Town el viernes 2 de octubre

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Barcelona, 25 sep (EFE).- El Espanyol disputará un partido amistoso contra el Ipswich Town, de la Premier League inglesa, el próximo 2 de octubre, a las 12.00 horas en el RCDE Stadium, según informó este viernes la entidad blanquiazul.

El Ipswich Town ocupa actualmente el undécimo puesto de la clasificación. El partido servirá para afinar la preparación blanquiazul en el parón liguero de casi tres semanas por los compromisos internacionales.

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El técnico, Manolo González, planea reformular sus planteamientos durante este paréntesis competitivo. El encuentro, que se disputará a puerta cerrada, se jugará una semana antes de la visita del Espanyol a Málaga, el viernes 9 de octubre a las 21.00 horas. EFE

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