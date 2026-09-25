El Congreso de Diabetes constata que la investigación avanza de forma "impensable"

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Valladolid, 25 sep (EFE).- El presidente en funciones de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Juantxo Remón, ha valorado este viernes que la investigación para atajar esta enfermedad avanza a una velocidad "impensable", en un momento en el que medicamentos que hasta ahora eran utilizados por los diabéticos son utilizados también contra el sobrepeso, entre otros usos.

Durante la apertura del X Congreso Nacional de esta federación, organizado en Valladolid y que coincide con el 40 aniversario de la entidad, expertos y representantes institucionales han coincidido al señalar la importancia de atender una de las enfermedades más comunes en nuestro país.

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En torno a cinco millones de personas conviven con la diabetes en España, lo que convierte al país en el quinto de Europa en número de personas afectadas, según datos del Atlas de la Diabetes de la IDF.

Las últimas innovaciones en los tratamientos para la diabetes incluyen la medicina de precisión, la detección precoz o la terapia celular, tal y como ha recogido en la conferencia inaugural del congreso el presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Dídac Mauricio.

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Este especialista ha destacado también los avances en terapia celular, tratamiento que ha permitido que diez de cada doce pacientes de la diabetes tipo 1 abandonen la insulina durante, al menos, un año, aunque todavía han requerido inmunosupresión.

Mauricio ha destacado el papel de los voluntarios y las asociaciones de pacientes, que han sido "clave" en los avances de los últimos años, y ha invitado a los afectados a involucrarse en la investigación y pasar "de participantes a protagonistas".

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Se prevé que el congreso reúna a cerca de 350 asistentes, entre pacientes, cuidadores y familiares de diversas regiones de España, que podrán participar de mesas de debate y varios talleres prácticos donde experimentarán las claves del autocuidado y la gestión de la diabetes de mano de profesionales en la enfermedad. EFE

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