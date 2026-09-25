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Detenido por secuestrar a su pareja y abandonarla atada a un árbol encapuchada en Málaga

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Málaga, 25 sep (EFE).- Un joven ha sido detenido por presuntamente secuestrar a su pareja y dejarla atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo en Alhaurín de la Torre (Málaga), han confirmado este viernes a EFE fuentes cercanas a la investigación, a cargo de la Guardia Civil.

Su rescate se produjo después de que el pasado martes familiares de la víctima alertaran a la Guardia Civil de que habían recibido unas imágenes en las que se veía a la mujer ensangrentada y no sabían el lugar donde se encontraba, según ha adelantado este viernes el diario Sur.

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Durante las pesquisas se detuvo al presunto autor que no aportó información al respecto y los agentes efectuaron un operativo de búsqueda.

La víctima fue rescatada por unos ciclistas que la encontraron sola en mitad del campo, atada a un árbol y encapuchada.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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