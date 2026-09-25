Consumo alerta de cacahuete no declarado en el envase de un lote de helado de Carrefour

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una advertencia por la puesta a la venta de un lote de helado, de la marca Carrefour Sensation, con cacahuete no declarado en el envase.

Se trata del lote L-6224, que se vende en bote de plástico de 300 gramos con fecha de consumo preferente 12/08/2028, mientras no se ha detallado la distribución por autonomías.

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En concreto, el error consiste en que la base del envase indica "helado sabor plátano y brownie", pero el contenido es helado de cacahuete.

La información contenida en la tapa del envase, en cambio, sí es correcta al detallar que es de cacahuete.

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes como resultado de sus protocolos de autocontrol.

Las autoridades sanitarias de Madrid, por su parte, trasladaron esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada del producto de los canales de comercialización.

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Consumo recomienda a las personas con intolerancia al cacahuete, que pudieran tener este lote en sus hogares, se abstengan de consumirlo mientras su ingesta no comporta riesgo alguno para el resto de la población. EFE