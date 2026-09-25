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Condenado a cinco años y tres meses de prisión un hombre por agredir a su expareja e incumplir la orden de alejamiento

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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a cinco años y tres meses de prisión por cometer un delito de lesiones y otro de quebrantamiento de condena sobre su expareja. Además, el tribunal ha establecido para él una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante seis años.

La sentencia considera probado que el condenado incumplió la medida judicial que le prohibía acercarse a su expareja y la agredió en su domicilio, causándole diversas lesiones y la pérdida de un incisivo.

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Así, la Audiencia ha fundamentado la condena en las declaraciones de la víctima, de los agentes de la Guardia Civil y de los peritos. También ha considerado acreditado que el acusado conocía la orden de alejamiento y que la incumplió de manera consciente.

La resolución no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

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