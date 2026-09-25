Colau se muestra ahora abierta a ser candidata si se presenta "un frente realmente amplio"

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Barcelona, 25 sep (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado ahora dispuesta a ser candidata en las próximas elecciones generales si se presenta "un frente realmente amplio", dando a entender que del mismo deberían participar tanto los partidos que ahora conforman Sumar como Podemos.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios eldiario.es y Público, mientras que fuentes de Comuns se han limitado a señalar a EFE que "en las próximas semanas se sabrá qué papel juega cada persona" de cara a los próximos comicios.

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Precisamente este viernes se ha dado a conocer que los partidos que integran Sumar -Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns- barajan el nombre de 'Frente Amplio' como nueva marca para concurrir juntos a las próximas elecciones generales, aunque esa decisión, como la de quién será su cabeza de lista, todavía no está cerrada.

Colau, actualmente presidenta de la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, había rechazado hasta la fecha en diversas declaraciones que tuviera la voluntad de regresar a la política. EFE

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