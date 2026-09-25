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Ayuso dice que "a la ultraizquierda nunca le importaron" los desahucios y que quieren "desviar la atención" de Ceuta

21/09/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de los XXIV Premios de Cultura del Gobierno regional, en Teatros del Canal, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los premios distinguen a 16 creadores, personalidades y entidades de la vida artística y cultural madrileña POLITICA Isa Saiz - Europa Press
21/09/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de los XXIV Premios de Cultura del Gobierno regional, en Teatros del Canal, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los premios distinguen a 16 creadores, personalidades y entidades de la vida artística y cultural madrileña POLITICA Isa Saiz - Europa Press
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "a la ultraizquierda nunca le han importado" los desahucios y por eso "no ha hecho nada" en ocho años, además de criticar que quieran "desviar la atención" de Ceuta.

"Le interesaba desviar la atención de Ceuta mientras lo intenta solucionar de manera chapucera. Pero todos han ido detrás del señuelo: medios, políticos, plataformas a sueldo....", ha señalado la dirigente autonómica a través de redes sociales.

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Frente a ello, Díaz Ayuso ha aseverado que España "sigue invadida y aislada" de los principales países occidentales, pero ha criticado que solo se considere importante "lo que indique el aparato gubernamental".

"Que no nos extrañe luego que este frente popular se cisque en todos los españoles", ha avisado, a la vez que ha cuestionado que el Gobierno haga con la opinión pública "y con el dinero" de los españoles "lo que le viene en gana".

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