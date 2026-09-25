A juicio cuatro policías por falsear un atestado sobre la detención de un menor en Madrid

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir del próximo lunes a cuatro policías nacionales que se enfrentan a siete años de prisión por falsear un atestado policial sobre la detención y reducción en plena calle de un menor que no se correspondía con lo ocurrido según varios testigos.

El Ministerio Público imputa a los cuatro procesados un delito de falsedad en documento oficial, .a los que tres suman otro delito contra la integridad moral

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Según el fiscal, sobre las 00:10 horas del 8 de septiembre de 2023, los agentes acusados fueron requeridos para personarse en la calle Bravo Murillo, a raíz del aviso de una pareja que manifestó que varios jóvenes intentaban robarles.

Tras acompañar a la pareja a su hotel, los policías fueron en busca de los presuntos responsables y localizaron a un menor -entonces tenía 17 años- que comenzó a huir, seguido de tres de los acusados hasta que lograron detenerle en la calle Sófora.

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Según el relato de la fiscalía, una vez reducido los tres agentes comenzaron a golpear al menor mientras este pedía ayuda y que parasen. A continuación, le dejaron tendido en el suelo, y se marcharon.

Varios vecinos vieron lo que había sucedido y decidieron llamar a la Policía Municipal que atendió al menor y lo trasladó al hospital.

Ese mismo día, sobre las 04:07 horas, los acusados comparecieron en dependencias policiales y elaboraron un atestado "que nada tenía que ver con lo que había sucedido", pues relataron que los hechos tuvieron lugar sobre las 02:10 horas, que fue el menor quien mostró una actitud agresiva frente a ellos y que empujó a un agente arrancándole el chaleco y huyendo a la carrera.

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Los acusados sostuvieron, además, que, en un momento dado, el menor se detuvo, se giró y golpeó a otro policía y que finalmente consiguieron reducirle.

También reflejaron en el atestado que en el momento en que consiguieron reducirle se tuvieron que ir porque escucharon cómo su otro compañero estaba solicitando su apoyo al verse rodeado por varios jóvenes de origen magrebí, y que, tras perseguirlos sin éxito, volvieron a la calle Sófora y procedieron a la detención del menor.

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Como consecuencia de los hechos narrados, el menor sufrió lesiones consistentes en una herida inciso-contusa de 1,5 cm en zona parietal izquierda; lesiones que requirieron de una primera asistencia sanitaria y de las que tardó en curar 8 días. EFE