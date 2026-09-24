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El Gobierno propone a María Neira como candidata para dirigir la OMS

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Madrid, 24 sep (EFE).- El Gobierno ha propuesto a la exdirectora del departamento de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, para el puesto de directora general de este organismo, según ha confirmado ella misma en su perfil de LinkedIn.

"Es difícil expresar con palabras lo que este momento significa para mí. Me siento agradecida por la confianza de España, orgullosa de los colegas con los que he trabajado y entusiasmada ante las conversaciones y encuentros que están por venir. También siento el peso de la responsabilidad", ha asegurado Neira este jueves.

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La exdirectora de salud pública de la OMS ha subrayado que cree "profundamente" en esta organización porque conoce "a su gente, sus fortalezas y la gran exigencia que el mundo deposita en ella".

"Se que una organización puede mover montañas cuando logra unir a la ciencia, a los países y a las personas en torno a un propósito común: una mejor salud para todos", ha destacado Neira, que ha agradecido a todos los que han depositado su confianza en ella y a España por brindarle esta oportunidad.

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Un camino que inicia "con curiosidad, determinación y la convicción de que cada vida merece nuestra atención", además de "con entusiasmo, pasión y mucha energía positiva".

Nacida en Langreo (Asturias) en 1962, Neira fue la primera presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y ha sido una de las mujeres directoras más jóvenes en la historia de la OMS.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, cursó el Master en Salud Pública por la Universidad Pierre y Marie Curie de París, y fue en Francia donde se especializó en endocrinología.

Comprometida con la lucha contra las enfermedades infecciosas en todo el mundo, trabajó en un principio, como asistente médico en el hospital Necker y Sant Louis de París, de donde pasó a desempeñar el puesto de coordinadora de Médicos sin Fronteras en Ruanda, y más tarde, en Honduras.

Ingresó en la OMS como coordinadora del Grupo de Trabajo Mundial de la lucha contra el cólera y otras enfermedades epidémicas, y en 1998 fue nombrada directora del departamento de prevención, control y erradicación de enfermedades infecciosas del organismo mundial, puesto que desempeñó hasta 2002.

El 30 de agosto de ese año se convirtió en la primera presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Años después volvió a la OMS para hacerse cargo del puesto de directora de Salud Pública y Medio Ambiente de esta organización.

En 2006 fue galardonada con la medalla de la Orden del Mérito Nacional del Gobierno de Francia y en 2015 recibió el Premio "Woman" de manos de la reina Letizia. EFE

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