Espana agencias

Andy Carroll desvela que sufrió abusos sexuales en 2021

Guardar

Londres, 24 sep (EFE).- El futbolista Andy Caroll reveló en su biografía que sufrió abusos sexuales en 2021 y que la persona que cometió dicho delito acabó cumpliendo tres años de prisión.

El jugador de 37 años, ex de Liverpool y Newcastle United entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.

PUBLICIDAD

El abuso sexual se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa y a dejarle inconsciente cuando trató de regresar.

Caroll alertó a la policía, mientras lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos, tal y como describe en el libro. El futbolista tuvo que testificar en la corte y el individuo fue condenado a tres años de cárcel.

PUBLICIDAD

"Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido", contó Carroll.

El futbolista ahora juega en el Dagenham, que está en la Sexta división del fútbol inglés. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave en la investigación sobre la muerte del arquitecto, no podrá prestar declaración: permanece en coma inducido

A. J., sobrino del arquitecto, acompañó a Juanpere al hospital dos días antes de su defunción y llamó a los servicios de emergencias cuando lo encontró sin vida

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave en la investigación sobre la muerte del arquitecto, no podrá prestar declaración: permanece en coma inducido

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

Roberto Roselli ha aportado correos sobre los créditos puente y ha cuestionado otros contratos incorporados a la causa

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

¿Dónde se rodó ‘La bola negra’? Las localizaciones elegidas por Los Javis para revisitar la historia de España desde una mirada ‘queer’

Los ganadores a Mejor dirección en el Festival de Cannes rodaron durante 12 semanas en entornos naturales de nuestro país

¿Dónde se rodó ‘La bola negra’? Las localizaciones elegidas por Los Javis para revisitar la historia de España desde una mirada ‘queer’

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores muy diversos con Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera

Los interpretes permanecerán en ‘Pasapalabra’ hasta el lunes 28 de septiembre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores muy diversos con Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera

Omar Montes deberá pagar 2.000 euros mensuales de pensión por su hijo mayor tras la revisión judicial de sus ingresos

La resolución no solo eleva el pago, sino que condena al músico a hacerse cargo de los costes extraordinarios que genere el menor

Omar Montes deberá pagar 2.000 euros mensuales de pensión por su hijo mayor tras la revisión judicial de sus ingresos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

La medida desesperada del Manchester United contra sus problemas económicos: vende trozos de césped por 125 libras

Los consejos de Iker Casillas a su hijo Martín para parar los penaltis: “De tantos que me tiran jugadores del Atlético de Madrid y del FC Barcelona...”