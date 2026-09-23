Una quincena de inmigrantes logra alcanzar la costa de Almería a bordo de dos pateras

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Almería, 23 sep (EFE).- Una quincena de inmigrantes ha alcanzado este miércoles la costa de la provincia de Almería a bordo de dos pateras diferentes, una de las cuales llegó de madrugada a la capital con diez ocupantes, mientras que los integrantes de la segunda abandonaron la zona tras desembarcar en El Ejido.

Un portavoz del servicio de emergencias 112 de Andalucía ha informado a EFE de que el primer aviso se recibió durante la madrugada ante la llegada de una embarcación a la playa del Bobar, perteneciente a la barriada almeriense de La Cañada de San Urbano, a la altura de la desaladora.

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En este punto, efectivos de Cruz Roja prestaron asistencia a diez hombres de origen magrebí, entre los que se encontraban dos menores no acompañados. Tres de los afectados precisaron atención por diversas patologías de carácter leve.

Posteriormente, a las 10:03 horas, el centro coordinador recibió una nueva alerta ciudadana informando de un segundo desembarco entre el núcleo ejidense de Guardias Viejas y el municipio de Balanegra, concretamente en la zona del búnker, junto al varadero.

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En los avisos señalaron que en esta embarcación de tipo rígida viajaba un grupo pequeño de unas cuatro o cinco personas y que había quedado varada en la arena de la playa.

No obstante, los testigos indicaron a los servicios de emergencia que varias de estas personas se habían marchado del lugar tras tocar tierra, por lo que la Guardia Civil, que asumió el operativo en la zona, no ha cerrado por el momento el número definitivo de ocupantes localizados o atendidos. EFE

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