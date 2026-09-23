Transportistas piden al Gobierno intervenir los precios de los carburantes

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Madrid, 23 sep (EFE).- La Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera (Fenadismer) pedirá al Gobierno intervenir los precios de los carburantes si se mantiene el modelo actual de ayudas, ya que considera que el sistema de bonificación fiscal ha fracasado porque las petroleras han absorbido la rebaja impositiva en sus márgenes.

En una nota publicada este martes la federación explica que va a trasladar esta posición al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una reunión este viernes, en la que está previsto tratar el nuevo paquete de ayudas directas al transporte que entrará en vigor en octubre.

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Exigen al Gobierno que proceda "de forma urgente y excepcional" a intervenir el mercado de los carburantes en España, limitando los precios máximos de venta al público y recuperando el modelo de control regulado que ya estuvo vigente en la década de los 90 del siglo pasado.

Considera que el sistema de bonificaciones fiscales aprobado en junio ha sido un fracaso porque las petroleras no han rebajado los precios en la misma medida, sino que han aumentado sus márgenes.

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Los datos, defiende Fenadismer, son "incontestables" respecto al fracaso del modelo: a pesar de la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de la rebaja de 20 céntimos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, la ayuda no se ha notado en el precio del diésel ningún día de este mes de septiembre, sino que han subido.

La situación actual es "de extrema gravedad" para el sector, marcada por los precios récord del petróleo, que ha subido un 80 % desde principios de año y seguirá subiendo, previsiblemente, en los próximos meses.EFE

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