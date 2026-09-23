Robles pide a Armengol que autorice la comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido esta miércoles expresamente a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que la Junta de Portavoces de la Cámara "autorice" la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar la actuación de este departamento los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio.

Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno, después de que el PP acusada al Ejecutivo de querer impedir que Casteleiro acuda al Congreso para dar cuenta de ese asunto como han reclamado los 'populares' y también Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición.

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Armengol, que preside la Comisión de Gastos Reservados conocida como 'comisión de secretos oficiales' y que controla al CNI, informó este martes a la Junta de Portavoces de que pensaba citar a Robles el 6 de octubre para hablar de Ceuta. El Gobierno avanzó que después harían lo propio los titulares de Interior y Exteriores, los otros dos ministerios que manejan gastos reservados.

EL PSOE DIJO QUE CON LA MINISTRA YA VALÍA

Pero no se habló de cuándo podría comparecer la directora del CNI y desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, recalcó que la máxima responsable del CNI es la ministra de Defensa y que la Comisión de Gastos Reservados no está pensada para organizar "careos" entre responsables de los servicios de Inteligencia.

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A preguntas del PP en la sesión de control, Robles ha insistido en que ella está "encantada" de comparecer en ese foro que se reúne a puerta cerrada y donde piensa explicar "todo" lo que tiene que explicar "con absoluto sentido de Estado", incluidas las cosas que son "secretas" y de las que sólo puede dar cuenta allí. Eso sí, se ha quejado de que la obliguen a comparecer el 6 de octubre en lugar del día 5, que era la fecha que ella había ofrecido.

Pero también ha aprovechado para reiterar que Casteleiro quiere hacer lo mismo y tampoco tiene "ningún problema" en acudir. "Me gustaría que en la Junta de Portavoces, señora presidenta, se autorizara a la directora del CNI para que no quepa la más mínima duda", ha indicado dirigiéndose a Armengol.

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LA PRÓXIMA SEMANA, VOTACIÓN

Hasta tres diputados del PP han interrogado a Robles en la sesión de control, un examen que se ha completado con una interpelación a la ministra que dará lugar a una moción que se votará la próxima semana.

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La primera en dirigirse a ella ha sido la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quien le ha echado en cara que vaya de "institucional" pero sólo haya acudido dos veces al Pleno de control en lo que va de año.

Según Gamarra, el pasado 25 de agosto, "obsesionada con su responsabilidad penal", Robles no tuvo más remedio que reconocer los avisos del CNI y la inteligencia de las Fuerzas de Seguridad. En este contexto, le ha preguntado desde cuándo conocía ella esas alertas, qué hizo con esa información, si avisó a Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de "vetar" la comparecencia de Casteleiro".

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OBJETIVO A BATIR DEL GOBIERNO

En la misma idea ha insistido la diputada por Ceuta Sofía Acedo, cree que Robles es "el objetivo abatir de su propio Gobierno" por reconocer a posteriori que el CNI sí emitió avisos, aunque con anterioridad a la entrada masiva no tomara medidas para evitarla.

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Tras responsabilizarla también de mantener abierta la vía ilegal de entrada a España por las islas Chafarinas le ha soltado: "Usted es igual de responsable que el resto de miembros de su Gobierno y eso no lo tapa su supuesto amor a las Fuerzas Armadas".

Y le ha afeado que visite a los militares heridos en Ceuta pero no ponga medidas para que se puedan autoproteger declarándoles por ejemplo agentes de autoridad, lo que ha servido a la ministra para recalcar que esos dos militares fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid por decisión personal suya.

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DAÑO "IRREPARABLE" AL CNI CON LA RECLASIFICACIÓN

De su lado, Agustín Conde ha acusado al Gobierno de haber causado "un daño prácticamente irreparable" a los servicios de inteligencia con su "inaceptable" decisión de desclasificar los informes relacionado con este episodio, lo que, en su opinión, ha supuesto "entregar al enemigo una información valiosísima". "Si usted no está de acuerdo con lo que se hace en Ceuta, dimita", le ha emplazado Conde.

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Y después, durante su interpelación, también le ha pedido la dimisión Carlos Rojas, quien ha insinuado que "una llamada de Moncloa frenó el despliegue del Ejército en Ceuta a mediodía del 30 de julio", algo que Robles ha negado. "Le voy a enseñar mi teléfono, no tengo ningún problema. Yo no recibo llamadas de Moncloa. Yo cumplo con mi obligación porque prometí ejercer fielmente mi cargo como ministra de Defensa y eso es lo que estoy haciendo", ha aseverado.

El diputado ha admitido Robles tenía razón cuando admitió que había habido avisos de inteligencia antes del 30 de julio. "¿Debería irse el ministro del Interior por haber mentido o debería irse usted porque nadie se va?", le ha preguntado, dando por hecho que está llegando "el fin" de la carrera política de la ministra.

De su lado Robles ha querido reafirmarse en lo que dijo en el Congreso el 25 de agosto, cuando defendió que el CNI había hecho su trabajo y avisado a la Delegación del Gobierno en Ceuta y pidió perdón a los ceutíes. "Me reitero íntegramente desde el primer punto hasta el final de mis declaraciones; ni quito ni pongo porque se correspondían con la realidad", ha remarcado.

Además, ha pedido al PP que no convierta este asunto en una "sucesión permanente de choques institucionales" y ha defendido la actuación de las Fuerzas Armadas durante la crisis, incidiendo en que están actuando como marca la ley.

4.100 MILITARES EN CEUTA

Según ha detallado, si el 25 de agosto el número de militares desplegados en Ceuta eran 2.700 militares y ahora son 4.100, han realizado más de 7.000 patrullas y hacen también labores de vigilancia en espacios próximos a la ciudad autónoma, en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo.

"No podemos dejar que Ceuta se sienta abandonada, no lo está. Los servicios de inteligencia civiles y militares alertan de posibles asaltos que se puedan producir y quiero decir, por si alguien en el Reino de Marruecos tiene alguna duda, que Ceuta y Melilla son España, forman parte de la frontera española y de la frontera europea y vamos a estar siempre con ellos. Yo también me siento caballa", ha concluido.