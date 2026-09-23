Programa de las 4 primeras jornadas de la Liga de Naciones A

Madrid, 23 sep (EFE).- Programa de partidos de las cuatro primeras jornadas de la Liga de Naciones A:
. Jueves 24 de septiembre:
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Grupo A2: Países Bajos-Alemania (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A2: Serbia-Grecia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Portugal-Gales (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Noruega-Dinamarca (20:45 CET/18:45 GMT).
. Viernes 25 de septiembre:
Grupo A1: Italia-Bélgica (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A1: Turquía-Francia (20:45 CET/18:45 GMT).
. Sábado 26 de septiembre:
Grupo A3: Inglaterra-España (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A3: República Checa-Croacia (20:45 CET/18:45 GMT).
. Domingo 27 de septiembre:
Grupo A4: Dinamarca-Gales (18:00 CET/16:00 GMT).
Grupo A4: Noruega-Portugal (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A2: Serbia-Países Bajos (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A2: Alemania-Grecia (20:45 CET/18:45 GMT).
. Lunes 28 de septiembre:
Grupo A1:Bélgica-Francia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A1:Turquía-Italia (20:45 CET/18:45 GMT).
. Martes 29 de septiembre:
Grupo A3: España-Croacia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A3: República Checa-Inglaterra (20:45 CET/18:45 GMT).
. Jueves 1 de octubre:
Grupo A2: Alemania-Serbia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A2: Grecia-Países Bajos (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Gales-Noruega (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Dinamarca-Portugal (20:45 CET/18:45 GMT).
. Viernes 2 de octubre:
Grupo A1: Francia-Italia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A1: Bélgica-Turquía (20:45 CET/18:45 GMT).
. Sábado 3 de octubre:
Grupo A3: Croacia-Inglaterra (18:00 CET/16:00 GMT).
Grupo A3: España-República Checa (20:45 CET/18:45 GMT).
. Domingo 4 de octubre
Grupo A2: Países Bajos-Serbia (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A2: Grecia-Alemania (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Portugal-Noruega (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A4: Gales-Dinamarca (20:45 CET/18:45 GMT).
. Lunes 5 de octubre
Grupo A1: Francia-Bélgica (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A1: Italia-Turquía (20:45 CET/18:45 GMT).
. Martes 6 de octubre
Grupo A3: Croacia-España (20:45 CET/18:45 GMT).
Grupo A3: Inglaterra-República Checa (20:45 CET/18:45 GMT). EFE
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