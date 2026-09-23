La Confederación del Tajo estima que la reparación del trasvase llevará más de 4 o 5 meses

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Marchamalo (Guadalajara), 23 sep (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, espera que la reparación del trasvase Tajo-Segura en el embalse de La Bujeda, en Guadalajara, esté concluida en noviembre, pero ha indicado que en Liétor (Albacete) "se va a ir más allá de 4 o 5 meses".

Así lo ha indicado Yáñez, a preguntas de los medios este miércoles en Marchamalo (Guadalajara), antes de participar en el acto conmemorativo del centenario de la comunidad de regantes del Canal del Henares, en el que ha explicado que se trata de estimaciones cuando todavía no está evaluado "a nivel preciso" el alcance de los daños.

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El presidente de Confederación ha detallado que en Liétor se detectaron pérdidas entre el túnel de Talave y la desembocadura en este embalse, y que se ha debido a "los taludes que se han desmoronado a consecuencia de las lluvias de los últimos años".

En el caso de La Bujeda también existía una avería en la salida del embalse cuya reparación "ya se ha iniciado" y espera que pueda estar concluida en el mes de noviembre.

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Preguntado por las obras de abastecimiento a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, como compensación por el trasvase, Yáñez ha reconocido que es una obra "de interés general que lleva más de 20 años en ejecución, con una serie de circunstancias muy variadas", que han ido desde las suspensiones en la época de la crisis a problemas con contratistas que han querido abandonar la obra.

Ha indicado que la intervención se ha alargado, pero que en el calendario actual se están cumpliendo los plazos de la administración, ya que en julio se empezó a llevar agua hacia la balsa potabilizadora, y ha apuntado que el siguiente plazo para porque "antes de final de año tenemos que tener certificadas las líneas eléctricas". EFE

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(foto)