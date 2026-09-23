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El juez envía a prisión al financiero holandés detenido en Alemania por Plus Ultra

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Madrid, 23 sep (EFE).- El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, será conducido a la prisión madrileña de Soto del Real a su llegada este jueves a España desde Alemania, donde fue detenido.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez del caso, José Luis Calama, acuerda su ingreso en prisión instrumental, "esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional" de forma previa a su puesta a disposición judicial para la celebración de la vistilla de medidas cautelares señalada para este viernes a las 9:00 horas.

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En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional explica que la entrega de este investigado, sobre el que pesaba una orden de busca y captura desde febrero para su ingreso en prisión, "se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad" por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales.

La decisión de acordar su prisión provisional con carácter previo a su comparecencia en el juzgado se basa, indica el auto, en que consta "un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional".

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"Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real".

Este financiero holandés guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza que motivó que la justicia española abriera esta investigación, entonces secreta, por presunto blanqueo relacionado con el préstamo a Plus Ultra.

Según el sumario, Verhaoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el Fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.EFE

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