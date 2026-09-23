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El Gobierno anuncia refuerzos policiales en Málaga tras los dos últimos tiroteos

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Málaga, 23 sep (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este miércoles un refuerzo de agentes de la Policía Nacional en la capital tras los dos tiroteos que se han producido en solo cinco días en la capital de la Costa del Sol.

Salas ha hecho este anuncio antes del acto de toma de posesión del nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en la provincia, Roberto Rodríguez, y ha indicado que los agentes procederán tanto de Málaga como de otras provincias andaluzas.

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"Para aumentar esa sensación subjetiva de seguridad, el Plan Costa del Sol se va a reforzar en la ciudad de Málaga con más efectivos y presencia policial en estos días", ha expuesto Salas, que ha insistido en que la malagueña "es una provincia segura".

"Vamos a seguir trabajando para que las tasas de esclarecimiento de delitos sean casi al cien por cien y que la tasa de criminalidad siga descendiendo", ha indicado, al tiempo que ha resaltado que en los tres últimos años, los eventos con arma de fuego han sido esclarecidos al cien por cien por parte de la Policía Nacional. "Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo", ha asegurado.

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Ha subrayado que la Policía Nacional cuenta con "los mayores efectivos de la historia" en la provincia, con más de 1.000 agentes incorporados en las últimas legislaturas y ha destacado que con el refuerzo se busca aumentar "la sensación subjetiva de seguridad" de los ciudadanos.

A preguntas de los periodistas por las declaraciones del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha expresado su "profunda preocupación" por lo que entiende como una inacción del Gobierno ante la inseguridad, Salas ha recordado que durante su etapa como delegado de Gobierno con el PP "fue el delegado que más recortó los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". EFE

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