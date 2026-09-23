Activistas antidesahucios convocan concentración esta tarde frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

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Activistas antidesahucios de la Comunidad de Madrid han convocado este miércoles una concentración, a las 19 horas, frente al ático que adquirió el Gobierno regional en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Así lo ha informado ante los medios de comunicación la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, tras el lanzamiento que se ha producido esta mañana, del que culpan a todas las administraciones.

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A nivel autonómico, la portavoz ha criticado que la región esté gobernada "por y para los fondos buitres y por y para la espaculación", además de criticar que Ayuso solo impulse "leyes rentistas que lucran a quienes acaparan vivienda".

"Ayuso gobierna para los fondos y mientras se ríe de nosotras, se ríe en nuestra cara comprándose con nuestro dinero un ático. Pero el ático de Ayuso es para Maricarmen. El dinero público es para todas, es para la gente, es para el derecho a la vivienda. Y por eso convocamos una concentración esta tarde frente al ático de Ayuso a las 7 de la tarde en General Martínez Campos 35", ha explicado la portavoz.

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Hace un llamamiento a que acuden todas las personas que creen que el derecho a la vivienda "está por encima del lucro de unos pocos y de la corrupción".

PREGUNTA DÓNDE ESTÁ "EL GOBIERNO PROGRESISTA"

Sin embargo, considera que "sería fácil" culpar solo a Ayuso de lo sucedido hoy y ha subrayado que hay "más responsables" al preguntarse "dónde está el gobierno progresista" y dónde está Pedro Sánchez.

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En concreto, ha cargado contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por utilizar "de forma partidista el dolor" de Maricarmen y no les consta que hayan hecho ninguna oferta para darle una alternativa habitacional, al igual que a nivel regional o municipal asegura que tampoco la han ofrecido.

"Esto es horrible, es deleznable y es violencia. El PSOE es culpable de este desahucio, el PSOE ha ejercido una violencia inconmensurable. Hemos visto a las compañeras gaseadas, hemos visto a las compañeras con marcas en la espalda, con un escozor horrible, magulladas", ha afirmado.

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Por ello, Del Río se ha preguntado "para qué sirve" el gobierno progresista y ha asegurado que esto ya "no se puede sostener", a la vez que ha puesto el foco en los socios de gobierno del PSOE.

"¿Qué va a hacer Podemos? ¿Qué va a hacer Bildu? ¿Qué va a hacer Esquerra? ¿Qué va a hacer el BNG? ¿Van a seguir sosteniendo este gobierno hipócrita? ¿qué van a hacer los ministros de Sumar que forman parte de este gobierno progresista? ¿Qué vais a hacer con el Real Decreto que está en un cajón?", ha lanzado.

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