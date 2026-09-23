54 menores inmigrantes de Ceuta ya están reagrupados en la Península y hay 300 en proceso

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Sagunto (Valencia), 23 sep (EFE).- Un total de 54 menores no acompañados que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio ya han sido reagrupados con sus familias en la Península y otros 300 se encuentran en trámite para hacerlo.

Así lo ha indicado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, a preguntas de los periodistas sobre la situación de estos menores migrantes en su visita a Sagunto (Valencia) al ser preguntada por la situación de estos menores.

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"Lo tengo clarísimo y lo he dicho desde el primer momento: los menores deben ser trasladados a la Península, porque es imposible que Ceuta se haga cargo sola de este volumen de niños, que hay en su sistema de acogida y es la manera de ser solidarios", ha apuntado.

A su juicio, la manera de ser solidarios "no es señalando a entidades sociales y a personas que son víctimas, la manera es dando un espacio de acogida en Península para desinflamar la situación en Ceuta".

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Y eso, ha añadido, "no significa que los procedimientos se paralicen, los procedimientos administrativos, que requiere un periodo largo, se pueden hacer perfectamente el Península porque es el mismo país y por tanto, no hay ninguna razón para que no se tramiten en un lugar de acogida digno y se destensione la situación en Ceuta".

Así se consigue también que a los menores "se les dé la cobertura digna", ha recalcado, y ha añadido que hay plazas en la Península y que "depende de Ceuta -a la que se ya se ha dirigido- dar el paso para la acogida".

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Ha afirmado que desde el día 1 de agosto, 54 menores han sido reagrupados en la Península y hay otros 300 expedientes que se están tramitando y ha explicado que la reagrupación familiar se hace donde esté la familia, España u otro país de la Unión Europea o Marruecos.

"La tutela de un menor en situación de desamparo es de las comunidades autónomas. El Gobierno está habilitando los mecanismos para habilitar y que sea más rápido y eficiente y hemos puesto los recursos económicos", ha remarcado, y ha asegurado que Ceuta tiene 90 millones para la acogida y traslado de menores.

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Ha recordado que, gracias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, han sacado a 700 menores de Ceuta en el último año y ha defendido la "disposición y las ganas de colaborar" del Gobierno.

Preguntada por las últimos declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que falló el control fronterizo en Ceuta de Marruecos, ha asegurado que sostiene "lo mismo desde el minuto uno: me parecía poco probable que Marruecos no supiera nada de que se movían más de 80.000 personas".

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Ha incidido en "la responsabilidad de la política migratoria europea" porque "externalizar y militarizar fronteras genera este tipo de problemas graves".

"Creo que Europa debería reflexionar acerca de su política migratoria. Cuando muchísimas personas que quieren migrar no tienen posibilidad de tener una vía legal y segura, se producen este tipo de fenómenos", ha añadido.

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Igualmente, ha apuntado a "la responsabilidad política porque estas cosas se votan en instituciones, en parlamentos como es el caso de las instituciones europeas. La política de alquilar la frontera a Marruecos se votó en el Parlamento Europeo".

"Grupos políticos como el mío votamos en contra de externalizar la frontera a Marruecos. Hay otros grupos, incluido el PP, y hay que señalarlo, que siempre votan a favor de que sea un tercer país el que gestiona la frontera exterior de la Unión Europea. Esto que ha pasado, por tanto, es una consecuencia directa de esta política migratoria y quizá ahora si queremos ser solidarios con Ceuta, que creo que toca ser solidarios con Ceuta, también debamos hacer una reflexión en profundidad acerca de esta cuestión", ha finalizado. EFE

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(foto)(vídeo)