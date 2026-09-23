Espana agencias

54 menores inmigrantes de Ceuta ya están reagrupados en la Península y hay 300 en proceso

Guardar

   Sagunto (Valencia), 23 sep (EFE).- Un total de 54 menores no acompañados que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio ya han sido reagrupados con sus familias en la Península y otros 300 se encuentran en trámite para hacerlo.

Así lo ha indicado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, a preguntas de los periodistas sobre la situación de estos menores migrantes en su visita a Sagunto (Valencia) al ser preguntada por la situación de estos menores.

PUBLICIDAD

"Lo tengo clarísimo  y lo he dicho desde el primer momento: los menores deben ser trasladados a la Península,  porque es imposible que Ceuta se haga cargo sola de este volumen de niños, que hay en su sistema de acogida y es la manera de ser solidarios", ha apuntado.

A su juicio, la manera de ser solidarios "no es señalando a entidades sociales y a personas que son víctimas, la manera es dando un espacio de acogida en Península para desinflamar la situación en Ceuta".

PUBLICIDAD

Y eso, ha añadido, "no significa que los procedimientos se paralicen, los procedimientos administrativos, que requiere un periodo largo, se pueden hacer perfectamente el Península porque es el mismo país y por tanto, no hay ninguna razón para que no se tramiten en un lugar de acogida digno y se destensione la situación en Ceuta".

Así se consigue también que a los menores "se les dé la cobertura digna", ha recalcado, y ha añadido que hay plazas en la Península y que "depende de Ceuta -a la que se ya se ha dirigido- dar el paso para la acogida".

Ha afirmado que desde el día 1 de agosto, 54 menores han sido reagrupados en la Península y hay otros 300 expedientes que se están tramitando y ha explicado que la reagrupación familiar se hace donde esté la familia, España u otro país de la Unión Europea o Marruecos.

"La tutela de un menor en situación de desamparo es de las comunidades autónomas. El Gobierno está habilitando los mecanismos para habilitar y que sea más rápido y eficiente y hemos puesto los recursos económicos", ha remarcado, y ha asegurado que Ceuta tiene 90 millones para la acogida y traslado de menores.

Ha recordado que, gracias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, han sacado a 700 menores de Ceuta en el último año y ha defendido la "disposición y las ganas de colaborar" del Gobierno.

Preguntada por las últimos declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que falló el control fronterizo en Ceuta de Marruecos, ha asegurado que sostiene "lo mismo desde el minuto uno: me parecía poco probable que Marruecos no supiera nada de que se movían más de 80.000 personas".

Ha incidido en "la responsabilidad de la política migratoria europea" porque "externalizar y militarizar fronteras genera este tipo de problemas graves".

"Creo que Europa debería reflexionar acerca de su política migratoria. Cuando muchísimas personas que quieren migrar no tienen posibilidad de tener una vía legal y segura, se producen este tipo de fenómenos", ha añadido.

Igualmente, ha apuntado a "la responsabilidad política porque estas cosas se votan en instituciones, en parlamentos como es el caso de las instituciones europeas. La política de alquilar la frontera a Marruecos se votó en el Parlamento Europeo".

"Grupos políticos como el mío votamos en contra de externalizar la frontera a Marruecos. Hay otros grupos, incluido el PP, y hay que señalarlo, que siempre votan a favor de que sea un tercer país el que gestiona la frontera exterior de la Unión Europea. Esto que ha pasado, por tanto, es una consecuencia directa de esta política migratoria y quizá ahora si queremos ser solidarios con Ceuta, que creo que toca ser solidarios con Ceuta, también debamos hacer una reflexión en profundidad acerca de esta cuestión", ha finalizado. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Belén Esteban vuelve a Telecinco con una entrevista en ‘¡De Viernes!’: tres años después desde el final de ‘Sálvame’ y con un veto de por medio

La tertuliana vuelve a la cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera tras su guerra mediática con Juls Janeiro

Belén Esteban vuelve a Telecinco con una entrevista en ‘¡De Viernes!’: tres años después desde el final de ‘Sálvame’ y con un veto de por medio

Detenida la viuda de Josep Juanpere por matar presuntamente al arquitecto en su casa de Baqueira (Lleida) en diciembre

La mujer de 65 años ha sido detenida en Madrid por orden de los Mossos de d’Esquadra

Detenida la viuda de Josep Juanpere por matar presuntamente al arquitecto en su casa de Baqueira (Lleida) en diciembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La tarifa de la luz en España para este jueves

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este jueves

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

El trabajo del equipo español también se coordina con un destacamento francés, con el objetivo de ofrecer programas que reúnan distintas capacidades militares

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

Varias zonas del Congreso precintadas tras un vertido de gas pimienta: un trabajador del PP admite accionarlo “sin querer” en el baño mientras lo lavaba por petición de Ana Vázquez

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

ECONOMÍA

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral