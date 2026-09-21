Detenido en Alicante por la muerte de su pareja, una mujer de 34 años, en Leganés (Madrid)

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Madrid, 21 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre por el asesinato de su pareja, una mujer de 34 años, el pasado sábado en la localidad madrileña de Leganés, según ha informado este lunes la Jefatura Superior del cuerpo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas del sábado cuando el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta con signos de violencia en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

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Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, que en menos de 24 horas fue localizado en la provincia de Alicante. EFE