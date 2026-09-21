Espana agencias

Coronado juega a Sherlock Holmes en 'El problema final', un homenaje al misterio clásico

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- Trece personas atrapadas en un hotel, un asesinato y un culpable oculto entre ellas son las piezas de 'El problema final', la serie adaptada de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte que recupera el misterio clásico, en un juego de pistas, secretos y falsas apariencias con José Coronado convertido en un improvisado Sherlock Holmes.

"Apela a la inteligencia del espectador y le invita a jugar, no solo a entretenerse", explica Coronado a EFE en una conversación con el elenco de esta nueva serie de cuatro capítulos, dirigida por Félix Viscarret y producida por Mod Producciones, que se estrena en Netflix este viernes 25 de septiembre.

PUBLICIDAD

Junto a Martiño Rivas, María Valverde, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro y Cristina Kovani, Coronado encabeza el reparto de la serie en la que encarna a Benjamin Basil, un actor que durante años interpretó en la gran pantalla al detective creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle, y que se ve obligado a resolver un misterio fuera del guión.

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un hotel de un islote próximo a Mallorca, donde una turista de origen inglés aparece muerta. Aunque inicialmente todo apunta a un suicidio, pronto aparecen indicios de que se trata de un asesinato, en una historia en la que todos tienen algo que ocultar.

PUBLICIDAD

Para Coronado, su papel ha sido "relativamente fácil". "He interpretado a muchos policías, muchos investigadores, por lo tanto, es un tema donde me muevo bastante bien", afirma el actor, ganador de dos Premios Goya por 'No habrá paz para los malvados' y 'Cerrar los ojos'.

En 'El problema final' tiene que poner en práctica las dotes detectivescas aprendidas en la ficción con Francisco Foxá, un joven escritor de thrillers interpretado por Martiño Rivas ('El internado', 'Las chicas del cable'), junto al que recorre los rincones del lujoso hotel buscando respuestas.

"Es una serie tremendamente bella y elegante que, además, homenajea al cine clásico que todos tenemos en el pensamiento, de Agatha Christie y Conan Doyle, de una forma muy colorista", cuenta Coronado.

Rivas, que ha querido dar a su personaje "un punto canalla y cierto sarcasmo", agradece que los tiempos de esta serie sean más pausados frente al de los thrillers actuales.

"Es una serie muy consecuente en ese aspecto consigo misma, sobre el misterio: muchos personajes aislados en el mismo espacio y esa flecha que está señalando a uno a otro", señala.

A María Valverde ('Tres metros sobre el cielo', 'Fuimos canciones'), que se convierte en Adela Figueroa, la misteriosa acompañante de la turista fallecida, le parecía "un reto" formar parte de esta historia de misterio en la que hay que descubrir qué ha pasado en ese hotel, en un envolvente contexto de época que, a su juicio, hacen de la serie "un proyecto redondo".

Para la actriz, el misterio clásico "sigue estando de moda siempre", que "bebe de las pausas y los tiempos", frente a "la rapidez del momento, del 'scroll', de los primeros planos".

A Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Blancanieves'), la gerente del hotel en la ficción, este tipo de género "siempre atrae" porque te posiciona en un lugar "no solo de espectador sino de persona que forma parte de la historia, que decide quién puede ser el bueno, quién puede ser el malo".

"Detrás de cada puerta, hay un puñal", cuenta Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), que interpreta a uno de los huéspedes del hotel en la ficción, junto a Cristina Kovani ('La caza'). Para el actor, la ambientación "es como leer a Agatha Christie o a Conan Doyle", que lleva al espectador a "un viaje a escenarios que hoy en día ya no existen".

Para la joven actriz, la serie es un misterio que "no está buscando todo el rato sensaciones de shock", sino que plantea "un acertijo" en el que los personajes juegan "a las máscaras", con una ambientación que introduce al espectador en un tono social propio de la época. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 21 de septiembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 21 de septiembre

Fran Sánchez, psicólogo: “Una persona que haya desarrollado una adicción, no puede tener nunca como objetivo conseguir un consumo moderado”

Tras una dependencia, el cerebro no responde igual y que reanudar un consumo ocasional puede reactivar circuitos inhibidos y devolver el deseo compulsivo

Fran Sánchez, psicólogo: “Una persona que haya desarrollado una adicción, no puede tener nunca como objetivo conseguir un consumo moderado”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el héroe de la selección española en el Mundial y uno de nuestros directores más internacionales

El programa de Pablo Motos recibirá esta semana al futbolista de moda en nuestro país, convertido en el último Mundial 2026 en un icono gracias a su histórico gol

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el héroe de la selección española en el Mundial y uno de nuestros directores más internacionales

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Los manifestantes querían impedir que los migrantes en la ciudad reciban ayuda humanitaria, generando una situación de gran tensión. La policía disparó al aire

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”