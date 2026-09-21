Coronado juega a Sherlock Holmes en 'El problema final', un homenaje al misterio clásico

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Madrid, 21 sep (EFE).- Trece personas atrapadas en un hotel, un asesinato y un culpable oculto entre ellas son las piezas de 'El problema final', la serie adaptada de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte que recupera el misterio clásico, en un juego de pistas, secretos y falsas apariencias con José Coronado convertido en un improvisado Sherlock Holmes.

"Apela a la inteligencia del espectador y le invita a jugar, no solo a entretenerse", explica Coronado a EFE en una conversación con el elenco de esta nueva serie de cuatro capítulos, dirigida por Félix Viscarret y producida por Mod Producciones, que se estrena en Netflix este viernes 25 de septiembre.

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Junto a Martiño Rivas, María Valverde, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro y Cristina Kovani, Coronado encabeza el reparto de la serie en la que encarna a Benjamin Basil, un actor que durante años interpretó en la gran pantalla al detective creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle, y que se ve obligado a resolver un misterio fuera del guión.

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un hotel de un islote próximo a Mallorca, donde una turista de origen inglés aparece muerta. Aunque inicialmente todo apunta a un suicidio, pronto aparecen indicios de que se trata de un asesinato, en una historia en la que todos tienen algo que ocultar.

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Para Coronado, su papel ha sido "relativamente fácil". "He interpretado a muchos policías, muchos investigadores, por lo tanto, es un tema donde me muevo bastante bien", afirma el actor, ganador de dos Premios Goya por 'No habrá paz para los malvados' y 'Cerrar los ojos'.

En 'El problema final' tiene que poner en práctica las dotes detectivescas aprendidas en la ficción con Francisco Foxá, un joven escritor de thrillers interpretado por Martiño Rivas ('El internado', 'Las chicas del cable'), junto al que recorre los rincones del lujoso hotel buscando respuestas.

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"Es una serie tremendamente bella y elegante que, además, homenajea al cine clásico que todos tenemos en el pensamiento, de Agatha Christie y Conan Doyle, de una forma muy colorista", cuenta Coronado.

Rivas, que ha querido dar a su personaje "un punto canalla y cierto sarcasmo", agradece que los tiempos de esta serie sean más pausados frente al de los thrillers actuales.

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"Es una serie muy consecuente en ese aspecto consigo misma, sobre el misterio: muchos personajes aislados en el mismo espacio y esa flecha que está señalando a uno a otro", señala.

A María Valverde ('Tres metros sobre el cielo', 'Fuimos canciones'), que se convierte en Adela Figueroa, la misteriosa acompañante de la turista fallecida, le parecía "un reto" formar parte de esta historia de misterio en la que hay que descubrir qué ha pasado en ese hotel, en un envolvente contexto de época que, a su juicio, hacen de la serie "un proyecto redondo".

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Para la actriz, el misterio clásico "sigue estando de moda siempre", que "bebe de las pausas y los tiempos", frente a "la rapidez del momento, del 'scroll', de los primeros planos".

A Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Blancanieves'), la gerente del hotel en la ficción, este tipo de género "siempre atrae" porque te posiciona en un lugar "no solo de espectador sino de persona que forma parte de la historia, que decide quién puede ser el bueno, quién puede ser el malo".

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"Detrás de cada puerta, hay un puñal", cuenta Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), que interpreta a uno de los huéspedes del hotel en la ficción, junto a Cristina Kovani ('La caza'). Para el actor, la ambientación "es como leer a Agatha Christie o a Conan Doyle", que lleva al espectador a "un viaje a escenarios que hoy en día ya no existen".

Para la joven actriz, la serie es un misterio que "no está buscando todo el rato sensaciones de shock", sino que plantea "un acertijo" en el que los personajes juegan "a las máscaras", con una ambientación que introduce al espectador en un tono social propio de la época. EFE

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