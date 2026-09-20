Tchouaméni, en el once de Mourinho para el derbi

Madrid, 20 sep (EFE).- El francés Aurelien Tchouaméni ha sido el elegido por el técnico portugués José Mourinho como acompañante del uruguayo Fede Valverde en el once titular para el derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.
Tchouaméni le gana la partida al portugués Bernardo Silva, la otra opción que manejaba el luso para completar el doble pivote, y encadena su segundo partido como titular tras incorporarse a la dinámica de grupo con la temporada empezada después de la lesión que sufrió en el Mundial.
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El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé. EFE
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