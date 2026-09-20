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Sánchez apela a aprobar una financiación en la que solo el Gobierno perdería recursos

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Gavà (Barcelona), 20 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica que aportará 21.000 millones adicionales a las comunidades y en el cual el Gobierno español "es el único que pierde en este sistema", ha remarcado.

Sánchez ha aprovechado la fiesta de la Rosa del PSC, que se ha celebrado hoy en la Pineda de Gavà (Barcelona), para reivindicar tanto el nuevo modelo como la quita de deuda prevista para las comunidades autónomas.

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A modo de ejemplo, Sánchez ha dicho que cuando el Gobierno plantea condonar parte de la deuda a las autonomías, ello equivale a que el director de una oficina bancaria plantease a una familia "reducir" la cuota de la hipoteca que está pagando.

"Resulta incomprensible" plantear eso y que se rechace, ha argumentado Sánchez, que ha añadido que eso es precisamente "lo que están votando PP y Vox", que se oponen "a tener más capacidad de recursos económicos para financiar los servicios públicos recursos de las comunidades".

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"Hay otros partidos que también tienen el deber y la responsabilidad de votar a favor de aliviar la carga de la deuda financiera de las comunidades y de votar a favor de un nuevo sistema de financiación que va a dar más de 21.000 millones de euros" a las comunidades para reforzar sus políticas educativas, sanitarias, de dependencia o su autogobierno, ha explicado.

De esta forma, el líder del PSOE se ha referido implícitamente a formaciones como Junts, cuyo respaldo resulta necesario para sacar adelante el nuevo sistema de financiación en el Congreso.

"El Gobierno de España es el único que pierde en este sistema, porque vamos a tener que prescindir de esos 21.000 millones", ha esgrimido Sánchez para remarcar la idea de que todas las comunidades lograrían más recursos con el nuevo modelo.

El pasado 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, que solo apoyan Cataluña y Canarias, en un encuentro del que se ausentó la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesitaba el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante, y acabó obteniendo dos, los de Cataluña y Canarias.

Con ese aval, el Gobierno ya dijo que aprobaría en las semanas siguientes el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación. EFE

(foto) (vídeo)

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