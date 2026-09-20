Piden prisión para dos hombres que secuestraron a una pareja en Marbella durante dos días

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Málaga, 20 sep (EFE).- Dos hombres se enfrentan a una petición la Fiscalía de once años de prisión para cada uno de ellos por presuntamente secuestrar a una pareja en Marbella (Málaga) a cuyos miembros habrían mantenido maniatados dos días en su casa hasta que pudieron avisar para que acudiera la Policía.

Los acusados serán juzgados esta próxima semana en la Audiencia de Málaga y el fiscal los acusa de dos delitos de secuestro, tenencia de armas de fuego reglamentadas sin licencia y de un delito leve de lesiones, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

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Los hechos se remontan al 7 de septiembre de 2021 sobre las 19:30 horas cuando la víctima y su pareja sentimental se dirigieron hasta una gasolinera de Marbella donde le esperaban uno de los acusados y otro hombre, investigado por estos hechos, a quienes no conocían, por indicación de un amigo para ayudarles a regularizar su situación administrativa en España.

Una vez en el lugar todos se dirigieron en coche a una dirección concreta hasta que en un momento dado los hombres instaron a las víctimas a que detuvieran el vehículo y tras encañonarlas con un arma de fuego las maniataron.

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Mas tarde desataron al hombre para que condujera hasta una zona deshabitada donde contactaron con el segundo acusado a quien recogieron para ir a la casa de las víctimas en Marbella, donde las mantuvieron maniatadas dos días.

El fiscal indica en su escrito que pedían a las víctimas hasta un millón de euros para su liberación y al hombre le amenazaron con dispararle a su mujer y a él para el caso de no conseguir el dinero.

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Aprovechando un descuido de los acusados, una de las víctimas logró mandar un mensaje a su amigo para pedir ayuda, de forma que se personó la Policía y los liberó.

Aunque en los hechos el fiscal considera que participaron tres personas solo acusa a dos, ya que el tercero, que llegó a estar en prisión como los otros por esta causa, fue extraditado por las autoridades de Reino Unido en 2023. EFE

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