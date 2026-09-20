Los tres detenidos por el tiroteo mortal en Málaga pasan a disposición judicial este lunes

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Málaga, 20 sep (EFE).- Los tres detenidos por el tiroteo mortal producido este viernes junto a un supermercado en Málaga y en el que falleció un joven de 20 años pasarán a disposición judicial este lunes, según han informado a EFE fuentes policiales.

El crimen fue cometido sobre las 11:40 horas este viernes y fueron varios particulares los que alertaron al servicio de emergencias 112 de que habían escuchado disparos en la calle Pinosol y afirmaban de que había un herido que se había refugiado en un supermercado cercano, en la Plaza Virgen del Rocío.

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De las pesquisas policiales se comprobó que el joven, de nacionalidad española, estaba sentado en un banco próximo a su domicilio y tres personas se le acercaron y le dispararon sorpresivamente varias veces. La víctima fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, donde horas más tarde falleció.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los presuntos autores fue detenido en los minutos posteriores, pero los otros dos huyeron del lugar.

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La investigación la lleva UDYCO Costa del Sol y GRECO Costa del Sol, que logró localizar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido, y tras una entrada y registro se detuvo al segundo presunto autor.

Las urgentes gestiones permitieron identificar plenamente al tercero de los supuestos autores, que había huido tras cambiarse de ropa y de aspecto.

En un vasto operativo desplegado por los investigadores se le localizó sobre las 23:00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se le detuvo.

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Aunque el herido fue evacuado inmediatamente a un centro hospitalario y se le intervino por al menos dos impactos, uno en la espalda y otro en una pierna, falleció horas mas tarde. EFE