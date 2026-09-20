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'Krux', el drama de los suicidios en Alemania tras ser derrotada llega a San Sebastián

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- El drama de los suicidios en masa en Alemania tras la derrota de Hitler en la II Guerra Mundial es el argumento central de 'Krux', que se ha presentado este domingo a concurso en el Festival de San Sebastián. "Mi abuela me hablaba de los cadáveres que llegaban flotando por el río", ha explicado su directora, Tony Valh.

Inspirada en hechos reales, esta ópera prima narra la oscura historia de un pequeño pueblo del noreste de Alemania al final de la II Guerra Mundial, cuando el régimen nazi ordenó a sus habitantes -un puñado de mujeres, niños y los pocos hombres a quienes se les permitió quedarse- no dejar nada vivo que el enemigo pudiera encontrar.

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El silencio y el miedo se apoderan del pueblo, que trata de aferrarse a sus viejos rituales: escuela, iglesia, bodas, trabajo, mientras el río arrastra cadáveres que llegan de otros lugares.

"Cuando mi abuela me contaba esa historia de los cadáveres flotantes me parecía un cuento de terror o un cuento de hadas", ha añadido la cineasta alemana, que años después se documentó con obras como 'Prométeme que te pegarás un tiro', de Florian Huber.

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Se trata de uno de los episodios menos conocidos de la II Guerra Mundial, los suicidios masivos en Alemania al caer el nazismo, en un contexto de sentimiento de culpa generalizado, o de complicidad con los crímenes del régimen.

El estado mental catastrófico de los alemanes llevó a decenas de miles de personas a suicidarse por miedo a los soldados enemigos, a la venganza por los crímenes que habían cometido los nazis y a la poca perspectiva de futuro si el Reich alemán dejaba de existir.

Pero además, tanto la directora como sus protagonistas han traído a la actualidad una parte de esta historia. "Mi personaje es una especie de aviso de dónde pueden llegar las cosas si te impulsa el temor", ha dicho Frida-Lovisa Hamann.

Para Clemens Schick, que interpreta a un profesor que acaba enseñando a sus alumnos a hacer nudos de horca, "es una historia atemporal sobre cómo empieza el temor", momento en el que se empieza a perder la libertad. Y ha alertado: "También en Alemania hay un sentimiento de temor, pero de qué o de quien. Y las elecciones son el primer paso para impedir que crezca ese temor", ha subrayado.

Por su parte, según Jella Hasse "desde el principio quedó claro que se trata de una historia del pasado, pero hoy la manipulación y las noticias falsas forman nuestra sociedad y nuestra política", mientras aumentan los temores hacia algo indefinido. EFE

(foto)(vídeo)

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