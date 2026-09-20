Junqueras reclama una amnistía "efectiva" en el aniversario de los registros contra el 1-O

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Barcelona, 20 sep (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este domingo la "aplicación efectiva de la amnistía" para deshacer el "ultraje antidemocrático" que supuso la causa judicial contra el procés, cuando se cumplen nueve años de la jornada de registros policiales para frenar el referéndum del 1-O.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Junqueras rememora el 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil entró en la consellería de Economía que él dirigía para practicar registros en el marco de la causa contra los preparativos del referéndum y detenía a cargos del Govern de Carles Puigdemont.

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Entre los detenidos figuraban los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, cuya petición de amnistía está paralizada a la espera de que la justicia europea resuelva las dudas que le elevó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el perdón del delito de malversación.

El propio Junqueras está también a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la denegación de la amnistía de la pena de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés.

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Junqueras ha recordado hoy que hace nueve años el "Estado español detenía a 14 personas decentes, en un intento de asustar al movimiento independentista a las puertas del 1-O. Lo único que consiguieron fue desatar una respuesta masiva", ha añadido.

Por ese motivo, el líder de ERC cree que ahora es necesario que "se deshaga definitivamente aquel ultraje antidemocrático con la aplicación efectiva de la amnistía".

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En un comunicado, ERC se ha sumado a la reclamación de su presidente y ha arremetido contra esa "parte de la judicatura" que sigue "recurriendo a interpretaciones restrictivas y a maniobras dilatorias para evitar la aplicación plena" de la amnistía.

Por ese motivo, el partido exige la aplicación "inmediata, íntegra y efectiva de la ley de amnistía a todas las personas represaliadas, sin más dilaciones ni subterfugios judiciales".

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"La amnistía es una victoria política y democrática, pero estará incompleta mientras no se restituyan todos los derechos y no se pongan fin a todas las causas vinculadas con el 1 de octubre".

ERC recuerda que ejercer la autodeterminación "democráticamente" sigue siendo la voluntad del partido". "Ni olvidamos la represión ni renunciamos a la libertad: Cataluña ganó porque votamos y Cataluña volverá a decidir", añade el comunicado. EFE

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