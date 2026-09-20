Espana agencias

Junqueras reclama una amnistía "efectiva" en el aniversario de los registros contra el 1-O

Guardar

Barcelona, 20 sep (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este domingo la "aplicación efectiva de la amnistía" para deshacer el "ultraje antidemocrático" que supuso la causa judicial contra el procés, cuando se cumplen nueve años de la jornada de registros policiales para frenar el referéndum del 1-O.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Junqueras rememora el 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil entró en la consellería de Economía que él dirigía para practicar registros en el marco de la causa contra los preparativos del referéndum y detenía a cargos del Govern de Carles Puigdemont.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figuraban los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, cuya petición de amnistía está paralizada a la espera de que la justicia europea resuelva las dudas que le elevó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el perdón del delito de malversación.

El propio Junqueras está también a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la denegación de la amnistía de la pena de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés.

PUBLICIDAD

Junqueras ha recordado hoy que hace nueve años el "Estado español detenía a 14 personas decentes, en un intento de asustar al movimiento independentista a las puertas del 1-O. Lo único que consiguieron fue desatar una respuesta masiva", ha añadido.

Por ese motivo, el líder de ERC cree que ahora es necesario que "se deshaga definitivamente aquel ultraje antidemocrático con la aplicación efectiva de la amnistía".

En un comunicado, ERC se ha sumado a la reclamación de su presidente y ha arremetido contra esa "parte de la judicatura" que sigue "recurriendo a interpretaciones restrictivas y a maniobras dilatorias para evitar la aplicación plena" de la amnistía.

Por ese motivo, el partido exige la aplicación "inmediata, íntegra y efectiva de la ley de amnistía a todas las personas represaliadas, sin más dilaciones ni subterfugios judiciales".

"La amnistía es una victoria política y democrática, pero estará incompleta mientras no se restituyan todos los derechos y no se pongan fin a todas las causas vinculadas con el 1 de octubre".

ERC recuerda que ejercer la autodeterminación "democráticamente" sigue siendo la voluntad del partido". "Ni olvidamos la represión ni renunciamos a la libertad: Cataluña ganó porque votamos y Cataluña volverá a decidir", añade el comunicado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así quedó el top 10 de las canciones de K-pop más populares en iTunes España

Entre los exponentes de la llamada segunda generación del K-pop destacan grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA y Wonder Girls, entre otros

Así quedó el top 10 de las canciones de K-pop más populares en iTunes España

¿Estamos cerca del fin del tratamiento diario para el VIH?: el reto de la medicina por dominar una enfermedad controlable, pero incurable

Los nuevos anticuerpos que buscan la remisión del patógeno se postulan como el tratamiento del futuro del VIH

¿Estamos cerca del fin del tratamiento diario para el VIH?: el reto de la medicina por dominar una enfermedad controlable, pero incurable

CCOO denuncia la falta de administrativos en 21 Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid: directores y jefes de estudio asumen esas tareas

El sindicato exige contrataciones urgentes. En ocho de los 29 centros de la región no cuentan con ningún administrativo asignado

CCOO denuncia la falta de administrativos en 21 Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid: directores y jefes de estudio asumen esas tareas

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre: Manuel y Julieta hablarán de planes de boda y Pía aceptará ser la madrina de Curro

Jacobo anunciará su marcha durante la próxima semana de la ficción diaria de La 1

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre: Manuel y Julieta hablarán de planes de boda y Pía aceptará ser la madrina de Curro

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 21 al viernes 25 de septiembre: don Hernando anuncia el compromiso de Alejo y Manuela

La ficción de La 1 complica cada vez más la historia de amor de Alejo y Luisa

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 21 al viernes 25 de septiembre: don Hernando anuncia el compromiso de Alejo y Manuela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas públicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

ECONOMÍA

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”