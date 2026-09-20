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Hospitalarias Navarra muestra su pesar por la muerte de uno de sus usuarios en Pamplona

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Pamplona, 20 sep (EFE).- La Fundación Hospitalarias Navarra ha mostrado "su más profundo pesar" por el fallecimiento de una de las personas usuarias de su centro de Pamplona, la clínica Padre Menni, como consecuencia del incendio registrado durante la noche de este sábado.

"En estos momentos de enorme dolor, toda la comunidad de Fundación Hospitalarias Navarra quiere trasladar su abrazo, cariño y más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestra oración por la persona fallecida", señala la entidad en un comunicado.

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Recuerda asimismo a todas las personas usuarias que han resultado afectadas por el incendio, especialmente aquellas que han tenido que ser trasladadas, y subraya que estará pendiente de su evolución y de las necesidades que puedan tener tanto ellas como sus familias.

El equipo directivo de la Fundación ha contactado con los familiares de las personas trasladadas para informarles, acompañarles y prestarles todo el apoyo posible, y ha atendido asimismo personalmente en el propio centro a las familias que se han acercado al mismo en busca de información sobre sus seres queridos.

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Fundación Hospitalarias Navarra reconoce públicamente "la extraordinaria entrega" de sus médicos, profesionales de enfermería, auxiliares, y trabajadores de diferentes áreas, que "se han movilizado y desplazado hasta el centro para reforzar la atención, acompañar a las personas usuarias y colaborar en su reubicación".

Asimismo, expresa su reconocimiento a los Bomberos de Navarra, los equipos sanitarios, las ambulancias, Bidean, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona "por su rápida intervención, coordinación y profesionalidad desde los primeros minutos del suceso".

Su agradecimiento se extiende igualmente al Gobierno de Navarra "por su inmediata respuesta, colaboración y apoyo", y especialmente a la presidenta María Chivite y a la consejera Carmen Maeztu, que "se han desplazado esta misma noche hasta nuestro centro para conocer personalmente la situación y mostrar su apoyo a las personas afectadas, sus familias y los profesionales".

Como consecuencia del incendio, cuyo aviso se produjo a las 20:55 horas, ha sido necesario desalojar la zona afectada, trasladar a diferentes personas usuarias para recibir atención hospitalaria y reorganizar temporalmente la atención y alojamiento de otras personas dentro del propio centro. EFE

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