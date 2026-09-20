Galicia y Andalucía, en alerta amarilla por altas temperaturas y viento fuerte

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Madrid, 20 sep (EFE).- Las comunidades de Galicia y Andalucía son este domingo las únicas en España que tienen activados avisos meteorológicos de nivel amarillo (peligro bajo), por altas temperaturas en Pontevedra y por fuertes vientos en Cádiz.

En Galicia, las zonas afectadas por este aviso amarillo corresponden al litoral atlántico, en las Rías Baixas y parte del Miño, ambas zonas en la provincia de Pontevedra, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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El aviso amarillo implica que se alcanzarán hasta 34 grados en las mencionadas áreas, en alerta desde las 13:00 hasta las 21:00.

En Andalucía, ha indicado la Aemet, el aviso amarillo está activado hasta el final de la jornada en el litoral de la provincia de Cádiz, con vientos de levante de hasta 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho; mientras que serán de hasta de 70 kilómetros por hora en la campiña y el litoral gaditano.

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Además, vientos costeros de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho y al sur de Trafalgar mar adentro. EFE