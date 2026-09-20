Espana agencias

Galicia y Andalucía, en alerta amarilla por altas temperaturas y viento fuerte

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- Las comunidades de Galicia y Andalucía son este domingo las únicas en España que tienen activados avisos meteorológicos de nivel amarillo (peligro bajo), por altas temperaturas en Pontevedra y por fuertes vientos en Cádiz.

En Galicia, las zonas afectadas por este aviso amarillo corresponden al litoral atlántico, en las Rías Baixas y parte del Miño, ambas zonas en la provincia de Pontevedra, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

El aviso amarillo implica que se alcanzarán hasta 34 grados en las mencionadas áreas, en alerta desde las 13:00 hasta las 21:00.

En Andalucía, ha indicado la Aemet, el aviso amarillo está activado hasta el final de la jornada en el litoral de la provincia de Cádiz, con vientos de levante de hasta 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho; mientras que serán de hasta de 70 kilómetros por hora en la campiña y el litoral gaditano.

PUBLICIDAD

Además, vientos costeros de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho y al sur de Trafalgar mar adentro. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a la Sanidad de Andalucía a indemnizar con 348.600 euros a una mujer que tuvo ictus tras una cirugía: los médicos no reaccionaron ante una “previsible” complicación

La paciente sufre importantes secuelas permanentes, incluyendo daño neuropsicológico, trastorno cognitivo y afasia motora

Condenan a la Sanidad de Andalucía a indemnizar con 348.600 euros a una mujer que tuvo ictus tras una cirugía: los médicos no reaccionaron ante una “previsible” complicación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte

Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por otros delitos de odio y discriminación

Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

El temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, zonas de Andalucía, Baleares y Cataluña cederá por completo

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas públicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”