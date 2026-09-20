Fallece el segundo trabajador intoxicado con monóxido de carbono en Teruel

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Zaragoza, 20 sep (EFE).- El trabajador herido grave el viernes por inhalación de monóxido de carbono en Teruel ha fallecido esta noche, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón.

La víctima se intoxicó con monóxido de carbono el pasado viernes cuando trabajaba en un bajo de un edificio del barrio del Carmen junto a un compañero, que murió ese día por la misma causa.

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El suceso se produjo el viernes pasadas las 17:00 horas cuando ambos trabajaban con maquinaria y un generador de gasóleo en el bajo de la vivienda.

Las mismas fuentes han indicado que el suceso se investiga como accidente laboral. EFE