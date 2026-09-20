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El Congreso interroga mañana por segunda vez a Mazón por la dana y recibe al ex 'número dos' de Emergencias imputado

17/11/2025 El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
17/11/2025 El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024 principalmente en la provincia de Valencia, tiene previsto interrogar este lunes, por segunda vez, al entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón, en una sesión para la que se ha convocado también al imputado Emilio Argüeso, a la sazón secretario autonómico de Emergencias.

Mazón, que está citado a las once de mañana, ya acudió a Congreso el pasado 17 de noviembre, pero el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa de la comisión de investigación, consideran necesario volver a interrogarle para preguntarle, entre otras cosas, sobre los mensajes que intercambiaron el día de la tragedia en el grupo de Whastapp que tenía con los miembros de su gobierno.

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Según los mensajes aportados a la causa por la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, a primera hora de la mañana, Mazón intervino para animar a sus consellers a "inundar de datos a los medios", porque, a su juicio eso desprendía una "sensación de estar alerta que te cagas".

La secuencia de mensajes refleja que la actividad del grupo se centró inicialmente en la comunicación pública pero fue perdiendo intensidad a medida que la situación se agravaba hasta prácticamente desaparecer durante las horas decisivas de la emergencia.

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El expresidente valenciano sigue siendo aforado porque mantiene su escaño en las Cortes Valencianas, pero el pasado 1 de septiembre su defensa pidió a la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana que concretara si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya y, para el supuesto de no existir, que se haga constar expresamente esa situación.

ESCRITO A LA JUEZA

Mazón alegaba en su escrito que en la causa no consta prueba alguna de que impartiera instrucciones para el ES-Alert ni orden de paralizar los envíos y analizaba 42 de los fallecimientos para sostener que no hay acreditado un "nexo causal individualizado" entre una acción positiva suya y ninguna de esas muertes, algunas con posterioridad a las 20:11 horas, cuando se realizó el aviso a la población.

La magistrada le contestó que había dirigido su "extensa solicitud de sobreseimiento" a un órgano --su juzgado-- que no es competente para adoptar esta decisión, dada su condición de aforado. También le recordó que no está investigado, que "puede apartarse" de la causa si lo considera, y que su "tesis exculpatoria" se convierte en "inculpatoria" para la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa.

"No es solo que no se enviara ningún mensaje Es-Alert hasta las 20:11 h, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía", manifiesta la jueza en su auto.

También para el lunes a las tres y media de la tarde está citado ante la comisión de investigación el otro imputado en la causa, el que fuera 'número dos' de Pradas en Emergencias, Emilio Argüeso. El Congreso ya le citó el pasado mes de enero, pero no acudió alegando que estaba de baja.

CONCENTRACIÓN DE VÍCTIMAS

Las asociaciones de víctimas de la catástrofe --Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024, Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociaciación de víctimas y damnificados de la Dana de Valencia-- han convocado sendas concentraciones junto al Congreso con motivo de las comparecencias de Mazón y Argüeso.

La comisión volverá a reunirse el 28 de septiembre para recibir de otras dos personas que ya han desfilado por el Congreso. La exconsellera Pradas, quien hizo lo propio el pasado mes de diciembre; y el presidente de la Diputación de Valencia, el 'popular' Vicente Mompó, que acudió al Congreso en noviembre.

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EuropaPress

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