Brad Pitt desata la locura en San Sebastián con media hora de saludos y fotos con sus fans

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- Brad Pit ha desatado la locura a su llegada este domingo al hotel María Cristina de San Sebastián entre los cientos de fans que le esperaban, teléfono y libreta en mano, para conseguir un autógrafo o una foto del actor, quien ha accedido a los deseos de sus admiradores y ha empleado media hora en saludar y atender al público que le esperaba impaciente.

Brad Pitt, que ha salido pasados unos minutos de las 13:00 horas del coche que le ha trasladado al hotel donostiarra, ataviado con una chaqueta azul, un pantalón gris marengo y unas zapatillas amarillo flúor, ha desprendido simpatía desde el minuto uno.

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El público que esperaba, en algunos casos durante horas, ha reaccionado ante la aparición del actor con un estallido de gritos de '¡Brad, Brad, Brad!' y peticiones de 'selfies'.

Bajo un sol radiante, Pitt ha atendido pacientemente y con una sonrisa las peticiones de sus admiradores, que han quedado encantados con la amabilidad de su estrella.

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Sobre las 13:30 horas Pitt ha saludado al director del Festival, José Luis Rebordinos, y ha entrado al hotel no sin antes enviar un beso a la multitud.

Brad Pitt presentará en el Festival de San Sebastián la película 'Heart of the Beast (En el corazón de la bestia)', de David Ayer, programada en la Sección Oficial fuera de concurso, aunque su proyección con el equipo de la película no será hasta el miércoles, por lo que el actor estadounidense tiene tiempo de sobra para hacer turismo.

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Ya lo hizo en su anterior visita, en 2009, cuando aprovechó las últimas horas en San Sebastián para acudir a Chillida Leku, resguardado bajo un paraguas, un día muy diferente a la soleada jornada de este domingo.

En esa visita, tomó una cantidad importante de fotos de las obras del escultor vasco, cuya familia le obsequió con tres libros de Chillida editados en inglés. EFE

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(foto) (vídeo)