Espana agencias

Alejandro Fernández (PP) augura que el cambio político en España "está más cerca que nunca"

Imagen YYG7FKAD3BGVXGHPTAYIYUN32E
Guardar

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que el cambio político en España "está más cerca que nunca" y llegará con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha augurado este domingo en un acto del PP catalán en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), donde han participado el propio Feijóo y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

PUBLICIDAD

Fernández ha asegurado que no les temblará el pulso para garantizar seguridad, orden y libertad, y ha destacado que una España fuerte y unida "se va a comer el mundo".

"Todo ello será posible porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie, porque, cuando tienes a los españoles a tu lado, no debes tener miedo a nada", y ha añadido que no dudarán en cambiar lo que no funciona y preservar lo que une.

PUBLICIDAD

CEUTA

Fernández también se ha referido a la situación migratoria en Ceuta: "Nos resulta absolutamente insoportable ver a nuestros compatriotas humillados y abandonados por quien debería defenderles y protegerles, es decir, el Gobierno".

Ha reivindicado que Ceuta es España y ha enfatizado que el PP no va a "abandonar nunca" a la población ceutí, porque considera que la obligación más sagrada de un político es proteger a la gente, como Albiol en Badalona, dice.

ALBIOL

El propio Albiol ha destacado que están "transformando" la ciudad y ha asegurado que tienen motivos para mirar al futuro de Badalona con fuerza y esperanza.

El alcalde asegura que es consciente de que queda trabajo, pero ha resaltado que hay cosas que "no se pueden cambiar desde un ayuntamiento" y se requieren leyes y herramientas por parte del Estado.

Por eso, ha pedido a Feijóo que, si llega a la Presidencia, impulse un cambio en la legislación para actuar "con garantías" contra la ocupación ilegal y que ataje la multirreincidencia, porque ve inadmisible que una persona con más de 10 delitos pueda estar en libertad.

Así, considera necesaria una legislación que permita una respuesta judicial "mucho más contundente" frente a este tipo de delincuencia.

Pese a esto, celebra que la delincuencia en Badalona está disminuyendo por encima de la media de Cataluña, aunque no se conforma: "Una cosa son las estadísticas y otra muy distinta son las realidades".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Charles Spencer acusa a Carlos III de “manipulación psicológica” por sus recuerdos sobre la muerte de Diana: “Es un golpe bajo”

El conde Spencer ha concedido una entrevista a la BBC en la que ha respondido a las palabras del Palacio de Buckingham sobre su enfrentamiento con Carlos III tras la muerte de Diana de Gales

Charles Spencer acusa a Carlos III de “manipulación psicológica” por sus recuerdos sobre la muerte de Diana: “Es un golpe bajo”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Albóndigas de calabacín y atún: una receta rápida y sencilla que puede solucionarte el día

Una elaboración al horno con ingredientes sencillos y pocos pasos, perfecta para preparar una comida casera sin complicarse demasiado

Albóndigas de calabacín y atún: una receta rápida y sencilla que puede solucionarte el día

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Marlaska vuelve a Ceuta este lunes mientras miles de migrantes siguen en la calle y crece la tensión en la ciudad

El ministro del Interior supervisará los recursos habilitados para atender a los migrantes que llegaron desde Marruecos a finales de julio

Marlaska vuelve a Ceuta este lunes mientras miles de migrantes siguen en la calle y crece la tensión en la ciudad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

ECONOMÍA

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mourinho sienta a Diomandé en su reestreno en los derbis y Simeone deja en el banquillo a Julián Álvarez

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mourinho sienta a Diomandé en su reestreno en los derbis y Simeone deja en el banquillo a Julián Álvarez

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid