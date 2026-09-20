Alejandro Fernández (PP) augura que el cambio político en España "está más cerca que nunca"

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El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que el cambio político en España "está más cerca que nunca" y llegará con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha augurado este domingo en un acto del PP catalán en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), donde han participado el propio Feijóo y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

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Fernández ha asegurado que no les temblará el pulso para garantizar seguridad, orden y libertad, y ha destacado que una España fuerte y unida "se va a comer el mundo".

"Todo ello será posible porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie, porque, cuando tienes a los españoles a tu lado, no debes tener miedo a nada", y ha añadido que no dudarán en cambiar lo que no funciona y preservar lo que une.

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CEUTA

Fernández también se ha referido a la situación migratoria en Ceuta: "Nos resulta absolutamente insoportable ver a nuestros compatriotas humillados y abandonados por quien debería defenderles y protegerles, es decir, el Gobierno".

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Ha reivindicado que Ceuta es España y ha enfatizado que el PP no va a "abandonar nunca" a la población ceutí, porque considera que la obligación más sagrada de un político es proteger a la gente, como Albiol en Badalona, dice.

ALBIOL

El propio Albiol ha destacado que están "transformando" la ciudad y ha asegurado que tienen motivos para mirar al futuro de Badalona con fuerza y esperanza.

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El alcalde asegura que es consciente de que queda trabajo, pero ha resaltado que hay cosas que "no se pueden cambiar desde un ayuntamiento" y se requieren leyes y herramientas por parte del Estado.

Por eso, ha pedido a Feijóo que, si llega a la Presidencia, impulse un cambio en la legislación para actuar "con garantías" contra la ocupación ilegal y que ataje la multirreincidencia, porque ve inadmisible que una persona con más de 10 delitos pueda estar en libertad.

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Así, considera necesaria una legislación que permita una respuesta judicial "mucho más contundente" frente a este tipo de delincuencia.

Pese a esto, celebra que la delincuencia en Badalona está disminuyendo por encima de la media de Cataluña, aunque no se conforma: "Una cosa son las estadísticas y otra muy distinta son las realidades".

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