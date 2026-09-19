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Una nueva concentración ciudadana y una acampada exigen la vuelta a la normalidad en Ceuta

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Ceuta, 19 sep (EFE).- El denominado 'Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta' ha celebrado este mediodía una concentración para exigir soluciones ante la situación que sufre la ciudad autónoma frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde se mantiene una acampada para visibilizar lo que se vive en playas como la del Trampolín.

Bajo el lema 'Por los derechos de los niños de Ceuta' y la consigna 'Ceuta es España', este colectivo había convocado a familias, estudiantes, colectivos y asociaciones locales para demandar medidas urgentes a las administraciones públicas tras la entrada masiva de migrantes de finales del pasado julio.

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Los convocantes, que han reunido a varias decenas de personas, denuncian un deterioro en materia de seguridad ciudadana, convivencia y ámbito educativo, así como en la atención a las personas mayores y dependientes y el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

Según ha explicado la portavoz de Foro Ciudadano, Noelia Alcázar, "no puede normalizarse lo que no es normal", por lo que apela a la sociedad a movilizarse para que las demandas sean atendidas con "soluciones reales y duraderas".

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Algunos padres y madres, acompañados de sus hijos, han apoyado a esta nueva concentración en solidaridad con toda la comunidad educativa, y han reclamado igualmente seguridad, educación de calidad y conciliación para los niños.

En la misma plaza donde ha tenido lugar esta movilización se mantiene una acampada reivindicativa a las puertas de la Delegación del Gobierno, que pretende acercar y hacer visible la realidad que viven los vecinos de playas como la de Trampolín, donde se mantienen centenares de migrantes que no han logrado plaza en los espacios de acogida temporal habilitados por la ciudad.

Emilio Muñoz, vecino de las inmediaciones de la playa del Trampolín, decidió junto a su primo instalar esta acampada de protesta para trasladar de forma simbólica al centro urbano la realidad del asentamiento colindante a sus viviendas.

En este sentido, ve necesario visibilizar ante la ciudadanía y los representantes políticos los problemas de convivencia, altercados e imposibilidad de descanso que padece la zona, mientras denuncia la inacción de las autoridades institucionales, especialmente del delegado del Gobierno.

La iniciativa, inspirada en las movilizaciones del 15M de Madrid, dio inicio el pasado lunes con la colocación de únicamente dos tiendas de campaña, tras varias jornadas de insomnio causadas por los ruidos y disputas nocturnas en el entorno de la playa del Trampolín.

Tras un respaldo progresivo, los promotores han continuado la protesta gracias a la solidaridad y el respaldo de la población ceutí, que les ha brindado apoyo moral y numerosos víveres.

Este mismo fin de semana está previsto que la Federación de Asociaciones Vecinos se concentre este domingo al mediodía en la playa del Tarajal, cerca de la frontera, para denunciar igualmente la situación que se vive en la ciudad autónoma.

Además, este domingo está prevista desde el mediodía una nueva concentración motera por Ceuta, con salida en el paseo Alcalde Sánchez Prados y llegada a la frontera, que incluirá un homenaje a la Legión con motivo de su 106 aniversario. EFE

(Foto) (Vídeo)

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