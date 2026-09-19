Un detenido en L'Hospitalet (Barcelona) por tenencia de armas y participar en un tiroteo

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Barcelona, 19 sep (EFE).- Un joven de 19 años con numerosos antecedentes ha sido detenido este sábado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por un delito de tenencia de armas y por haber participado hace unos meses en un tiroteo que concluyó sin víctimas.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que la detención se ha practicado a las 03:20 horas de esta madrugada en la calle Progés de L'Hospitalet.

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Los Mossos mantienen abierta la investigación sobre la actividad delictiva del joven detenido y tratan de averiguar si hace unos meses participó en otro tiroteo entre bandas en el parque de la Pegaso de Barcelona en el que murió un menor colombiano de 15 años. EFE