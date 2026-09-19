San Mateo se desata en Logroño con un cohete multitudinario

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Logroño, 19 sep (EFE).- Logroño ha abierto las fiestas de San Mateo y de la Vendimia con el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento que ha sido multitudinario, con decenas de miles de personas, alrededor de 40.000 según fuentes municipales, en la plaza del Ayuntamiento y en las zonas aledañas.

El buen tiempo, el que sea sábado y, sobre todo, las ganas de fiesta han hecho que desde primera hora de la mañana riadas de gente joven se dirigieran al epicentro del inicio de la fiesta, donde la música ha 'caldeado' el ambiente previo al cohete.

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También poco a poco han llegado al balcón desde el que se lanza el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el resto de la Corporación, el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, la presidenta del parlamento autonómico, Marta Fernández, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

También la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, exalcaldesa de la ciudad, y su predecesor al frente del Ayuntamiento de la capital riojana, Tomás Santos.

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Los vendimiadores María García e Israel Gutiérrez han tenido un momento de protagonismo, además de una alumna del centro de educación especial Marqués de Vallejo, antes de que el alcalde se dirigiera a la plaza.

"Estas son las mejores fiestas del mundo", ha gritado Escobar, que ha dedicado el cohete: "A los que queréis a Logroño, a los que sentís Logroño", al tiempo que ha pedido a la plaza que griten "para que se oiga en todos los corazones de España y que ese grito llegue a Ceuta".

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Así, tras cuatro sonoros vivas a Logroño, a La Rioja, a San Mateo y España, el regidor municipal ha prendido la mecha para dar comienzo a unas fiestas que, en realidad, llevan ya una semana de "calentamiento" con diferentes actos, aunque el principal y el más multitudinario es éste.

Y, nada más lanzar el cohete, dos discjokeis, Uri Farré y Patricia Nine, han sido los encargados de encender más aún a una plaza abarrotada de público joven deseoso de fiesta, desenfreno y alegría.

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El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, en declaraciones a EFE, ha subrayado que aunque estas sean las fiestas de Logroño todos los riojanos las sienten como suyas y ha recordado: "Desde niños a muchos nos traían desde el pueblo a vivir este ambiente y hoy creo que llegan miles de jóvenes también a disfrutar".

El alcalde ha explicado a EFE que este es "sin suda el día más importante del año para Logroño" porque "en esta ciudad todo se mide en si es antes o después de San Mateo" y dentro de las fiestas "el momento más importante es el cohete". "Nos une a todos y esa diversidad que tenemos en la ciudad se da cita con un ambiente extraordinariamente sano", ha añadido.

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Por último el alcalde de Logroño ha deseado que no se produzcan incidentes en las fiestas "y todo lo que depende del Ayuntamiento, con bomberos, protección civil y policía local, entre otros, está preparado, con trabajadores que se vacían por la ciudad" .EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)