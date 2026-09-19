Retiran los medios aéreos del incendio de Tuéjar (Valencia) y se mantienen los terrestres

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(Actualiza la NA6125 con la retirada de los medios aéreos)

València, 19 sep (EFE).- Los tres medios aéreos movilizados tras recibir el aviso de una reproducción del incendio forestal de Tuéjar (Valencia), en la zona del embalse de Benagéber, se han retirado y trabajan en el lugar tres unidades bomberos forestales de la Generalitat Valenciana con dos autobombas, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

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El incendio de Tuéjar se declaró el pasado 15 de septiembre y un día después, tras arrasar 835 hectáreas de un paraje natural que forma parte de la reserva de la Biosfera del Alto Turia, fue dado por estabilizado gracias al cambio en las condiciones meteorológicas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó entonces de que se descartaba que el origen del incendio fueran "factores naturales" y apuntó al "factor humano", aunque indicó que todas las líneas de investigación estaban abiertas. EFE

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