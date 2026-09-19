Prueba de reacción con la duda de Morata ante un Granada necesitado de reaccionar

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Leganés (Madrid)/Granada, 19 sep (EFE).- “La gran diferencia va a estar en cómo respondamos a la derrota previa; si somos capaces de responder y volver a sacar un resultado positivo, ha quedado en un aprendizaje”, dijo Rubén Albés, entrenador del Leganés, cuyo equipo, con la duda de Álvaro Morata, y el Granada encaran una prueba de reacción este domingo en Butarque, tras dos jornadas sin ganar cada uno de los dos.

El conjunto madrileño perdió su primer partido el pasado domingo, con un 2-0 en Tenerife. Había empatado una semana antes en Las Palmas (0-0). El equipo andaluz igualó la última cita en su casa con el Albacete (1-1) y cayó en la anterior contra el Eibar (3-0). Dos frenazos tras su prometedor comienzo, con los dos con ocho puntos tras cinco jornadas.

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A cinco puntos del liderato del Castellón, a cuatro de la segunda plaza del Eibar y a uno tan solo de la sexta posición que está dentro de la promoción de ascenso, el partido de Butarque define para dónde mirar por ahora. Si hacia arriba o hacia abajo. El Granada es décimo. El Leganés es duodécimo. El descenso persiste lejos, cinco puntos por debajo de los dos, antes del enfrentamiento que cerrará la sesión dominical de LaLiga Hypermotion.

La duda en el Leganés es Morata. Unos problemas gastrointestinales lo dejaron fuera de la sesión del pasado jueves. Volvió a entrenarse desde el viernes y debería entrar en la convocatoria. La incógnita está en las condiciones con las que llegará al encuentro, si para ser titular o para jugar avanzado el duelo, en el que será su estreno en Butarque. Hasta ahora solo ha jugado dos partidos como visitante, mientras rebusca su primer gol.

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También está pendiente Rubén Albés de Rubén Peña, que ultima su recuperación de una lesión y también está en duda. Ya recupera a Unax del Cura y mantiene fuera de acción a Álvaro Tejero, Enric Franquesa y Amadou Diawara, que se recuperan de sus respectivas lesiones y son las bajas del retorno del equipo a Butarque, donde solo ha jugado una de las cinco jornadas, cuando ganó por 1-0 al Eldense.

Enfrente, el Granada llega al estadio de Butarque con la intención de regresar a la senda de la victoria, después de dos partidos sin conseguirla y de la mala imagen ofrecida hace dos jornadas en su última salida en Eibar) para volver a la zona noble de la clasificación.

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Tras empezar la liga con siete puntos en tres jornadas, el equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ cayó goleado en Ipurua y no fue capaz de ganar la pasada jornada en el Nuevo Los Cármenes al Albacete (1-1).

Ahora, los rojiblancos confían en ganar en Leganés para regresar a la zona media-alta de la clasificación y prolongar sus buenas sensaciones de principio de curso antes de afrontar dos partidos clave ante el Andorra y la Real Sociedad B.

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Pacheta no podrá contar con tres jugadores por lesión: el lateral francés Baila Diallo, el extremo francés Kader Bamba y el centrocampista Diego Hormigo.

Lo previsible es que el técnico repita el mismo once inicial que formó la pasada jornada ante el Albacete, con el venezolano Alejandro Marqués como referencia ofensiva.

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Alineaciones probables:

Leganés: Luca Zidane; Naim, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miguel, Alex Sancris o Rubén Peña; Zico, Atienza; Gharbi, Kechta; y Soko o Morata.

Granada: Raúl Lizoain; Sergio López, Manu Lama, Gimber, Pampín; Rubén Alcaraz, Gumbau, Alemañ; Owen, Jose Arnaiz y Marqués.

Árbitro: Germán Cid (C. Castellano-leonés).

Estadio: Butarque.

Hora: 21:00. EFE

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