Pellegrini: "Ganar ayuda a tener una recuperación rápida"

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Sevilla, 19 sep (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó en vísperas de la visita al Deportivo de A Coruña que las tres victorias consecutivas logradas en Liga "ayudan a tener una recuperación rápida" de cara al "partido complicado" que espera este domingo en Riazor.

Pellegrini alabó este sábado en rueda de prensa al Deportivo, "un equipo que juega bien al fútbol, más creativo que destructivo" y en el que el gabonés Pierre-Emerick "Aubameyang está haciendo goles" porque "la edad" que tiene, 37 años, "no es un impedimento cuando se tiene calidad".

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Ante estos condicionantes, el técnico verdiblanco pidió a sus futbolistas estar "concentrados defensivamente y tratar de hacer daño con balón" en la visita al Dépor, para la que dijo que tiene a "todos disponibles, menos (Diego) Llorente y Aitor" Ruibal, que están lesionados.

Según el santiaguino, este hecho le facilita "hacer rotaciones" que refrescan a "un plantel que ha sabido responder" en un inicio de temporada que, "por los números, va muy bien", pero precisó que "desgraciadamente no se ha llegado siquiera al primer tercio" de la competición, si bien "ojalá se pueda mantener este ritmo".

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Manuel Pellegrini, sin embargo, advirtió de que "los baches llegan" a todos los equipos, porque "es imposible" sostener una regularidad al cien por cien" durante todo el curso, aunque entiende la demanda de los aficionados porque "el hincha no es racional, es pasional y quiere que su equipo esté siempre a ese nivel".

Así, el preparador sudamericano destacó que protagoniza "el mejor inicio en la historia del Betis, es un dato importante", pero que le "gustaría tener el mejor final de la historia" del club, aunque sabe que "el desafío es grande" y que "tampoco" puede "salir de la realidad económica" de la entidad.

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Ensalzó al centrocampista colombiano Nelson Deossa, quien, "por las condiciones" que tiene, "puede jugar en varias posiciones", e indicó que en su evolución "fue importante el convencimiento de que se sumara a un funcionamiento colectivo, ya que el año pasado quería tener el Deossa FC, pero ya lo entendió".

Además, el chileno se mostró "contento" con el rendimiento de sus dos extremos, el brasileño Antony dos Santos, a quien "le puede faltar algo de precisión, pero es normal" después de estar tres meses lesionado al final de la pasada campaña, y el marroquí Abde Ezzalzouli, que "ya mejoró las definiciones", aunque "todavía puede dar muchísimo más y él es consciente". EFE

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