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Pedro Acosta reconoce que la caída cuando era líder fue por un error suyo

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), que se fue por los suelos cuando era líder destacado de la carrera esprint del Gran Premio de Austria de MotoGP, ha reconocido que fue por un error suyo.

"Fue un error mío de haberme desconcentrado un momento, estaba todo tan hecho que me he puesto a ver las alarmas que tenía de gasolina en el 'dash' y he perdido un poco el punto de frenada, cagada por mi parte", señala sincero Pedro Acosta.

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No obstante, Pedro Acosta ha señalado a los medios de comunicación presentes en Spielberg, sobre sus posibilidades para la carrera del domingo que "ha sido la carrera en la que se me ha visto con más velocidad, con mejor ritmo, y cuidando todo lo que es la gestión de la carrera en los tres años que llevo en MotoGP, así que esperemos que mañana sea un gran día".

"Ha sido de las primeras veces que he podido hacer lo que quería encima de la moto y poner la moto como quería, incluso aunque hemos perdido una posición en la salida, en la primera vuelta ha sido muy buena, así que tenemos que estar contentos", continúa Acosta. EFE

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